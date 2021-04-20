Что известно о чиновнице, обложившей данью глав районов на Кубани

Инна Хаустова еще недавно курировала соцсферу в Лабинском районе
Замдиректора департамента внутренней политики Краснодарского края Инна Хаустова стала фигурантом сразу нескольких уголовных дел о получении и даче взяток. Ее обвиняют по шести эпизодам. Общая сумма, фактически полученная Хаустовой, по данным следствия, преступным путем, - один миллион рублей. Но это только начало масштабного расследования с участием большого числа высокопоставленных чиновников и представителей бизнеса.
Известно, что чиновница, обложившая данью глав районов на Кубани, работает в департаменте внутренней политике недавно. На эту должность Инна Хаустова была назначена в 2020 году сразу после переезда в руководящий кабинет ее бывшего патрона Игоря Чагаева. Под началом бывшего главы Лабинского района Хаустова курировала социальную сферу в районе.
Именно оттуда, по данным следствия, тянется след одного из ее уголовных дел - о злоупотреблении должностными полномочиями. Занимая пост замглавы Лабинского района, она подписала документы о вводе в эксплуатацию непригодных для жилья "сиротских" квартир. За них бюджет района заплатил застройщику 34 миллиона рублей.
Но это далеко не все, что инкриминируют Инне Хаустовой.
Именно руководящий опыт в Лабинске помог ей, по версии следователей, наладить связь с главами районов на Кубани. А кое-кто из муниципальных начальников в буквальном смысле был поставлен "на счетчик".
- Многие руководители муниципальных образований теперь знали о необходимости передавать ей взятки за общее покровительство и попустительство по службе, - уточняет следствие.
Оперативники проверили на соучастие в мздоимстве не менее 20 глав. В уголовном деле Хаустовой фигурирует глава Щербиновского и замглавы Каневского районов. Но расследование продолжается. Не исключено, что оно обрастет новыми постыдными деталями.
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Спецоперация силовиков: на взятке попались глава Щербиновского района и замглавы Каневского района
По делу также проходит первый заместитель директора департамента внутренней политики края (подробнее)