В Сочи открылся Международный строительный чемпионат

Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата
В Сочи 20 апреля прошла торжественная церемония открытия Международного строительного чемпионата. Мероприятие стало одном из самых значимых в событийном календаре курорта. Форум продлится на курорте до 23 апреля и предполагает деловую, выставочную и соревновательную программы.
Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата
- Строительная отрасль традиционно — одна из основных опор экономики государства. Время ставит перед нами новые задачи: масштабная цифровизация строительного комплекса, создание единого нормативного пространства, стимулирование роста производительности труда, наращивание экспорта строительных услуг, — отметил в приветственном видеообращении к участникам и гостям Чемпионата министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.
Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата
Глава Минстроя России обратил внимание, что в чемпионат собрал участие свыше 170 строительных организаций.
Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата
Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул важность участия в Чемпионате зарубежных представителей, которые «известны своим строительным мастерством».
Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата
Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в числе профессиональных направлений чемпионата - информационное моделирование и проектирование, ручная сварка, ценообразование и сметное нормирование, охрана труда, электромонтаж.
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