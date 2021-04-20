В Сочи открылся Международный строительный чемпионат

Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата

В Сочи 20 апреля прошла торжественная церемония открытия Международного строительного чемпионата. Мероприятие стало одном из самых значимых в событийном календаре курорта. Форум продлится на курорте до 23 апреля и предполагает деловую, выставочную и соревновательную программы.

Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата

- Строительная отрасль традиционно — одна из основных опор экономики государства. Время ставит перед нами новые задачи: масштабная цифровизация строительного комплекса, создание единого нормативного пространства, стимулирование роста производительности труда, наращивание экспорта строительных услуг, — отметил в приветственном видеообращении к участникам и гостям Чемпионата министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин.

Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата

Глава Минстроя России обратил внимание, что в чемпионат собрал участие свыше 170 строительных организаций.

Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв подчеркнул важность участия в Чемпионате зарубежных представителей, которые «известны своим строительным мастерством».

Фото: пресс-службы Международного строительного чемпионата

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в числе профессиональных направлений чемпионата - информационное моделирование и проектирование, ручная сварка, ценообразование и сметное нормирование, охрана труда, электромонтаж.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сочи Международный строительный чемпионат собрал более 2 тысяч участников соревнований, спикеров и гостей

Деловая программа мероприятия займет 112 часов (подробности)

В Сочи пройдет первый в истории чемпионат среди строителей

Они будут соревноваться в 19 специальностях (подробности)