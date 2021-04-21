Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 21 апреля 2021: число заболевших впервые за полгода ниже 100

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 21 апреля 2021. Прошло уже чуть больше года с тех пор, как в стране была объявлена пандемия коронавируса. Большинство ограничений, которые вводились, продолжают действовать. Но ситуация улучшается с каждым днем.

Число заболевших за сутки впервые за полгода ниже 100. На сегодняшний день ковид подтвердили у 44472 кубанцев, из них 39068 пациентов полностью выздоровели. Выписали за минувшие сутки 145 человек.

Распространение инфекции удается сдерживать благодаря ограничительным мерам и массовой вакцинации. Тревожной по-прежнему остается статистика смертности: в крае за сутки погибли 12 человек. Всего же пандемия унесла жизни 2556 кубанцев.

Напомним, в регионе режим повышенной готовности действует до 1 мая - не исключено, что его продлят снова. Но власти края спешат успокоить всех отпускников - новых серьезных ограничений в крае вводить не планируется. Что можно, а что нельзя туристам в Краснодарском крае.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 21 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 28 зараженных.

Коронавирус в Анапе 21 апреля 2021

В Анапе положительный тест на ковид получили восемь человек.

Коронавирус в Сочи 21 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у шести жителей.

Коронавирус в Геленджике 21 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 5 инфицированных.

Коронавирус в Туапсе 21 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки зарегистрировано двое заболевших.

Коронавирус в Ейске 21 апреля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась ни у одного человека.