Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 1 мая

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевая администрация продлила режим повышенной готовности до 1 мая. Согласно документу, жители должны использовать средства защиты (маски и перчатки) во всех местах массового скопления людей, в том числе на вокзалах, в торговых центрах, парковках и лифтах.

Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра. При этом компании и ИП должны обеспечить соблюдение масочного режима работникам и посетителям.

- Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции, - говорится в документе.

Напоминаем, что за последние сутки положительный тест на ковид получили 107 человек. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Апшеронский район, здесь выявили 30, 19 и 15 новых случаев. По шесть человек заразились коронавирусом в Кореновском и Темрюкском районах, по пять – в Геленджике и Динском районе.

Избегать вспышек заболеваемости позволяет массовая вакцинация населения. Уже сейчас получить прививку от коронавируса можно в 239 пунктах.