На Кубани число стационарных пунктов вакцинации от коронавируса увеличили до 239

В Краснодарском крае увеличили пункты для вакцинации до 239 стационарных и 56 мобильных Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодарском крае увеличили пункты для вакцинации до 239 стационарных и 56 мобильных.

Как рассказала вице-губернатор Анна Минькова, в возможностях кубанского здравоохранения делать до 28 тысяч прививок в день вместо 5 тыс. нынешних.

- Сейчас провакцинироваться можно в любой поликлинике, фельдшерско-акушерских пунктах и центрах медпрофилактики, - сообщила Анна Минькова вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой по итогам проведенного совещания.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала о том, на Кубани привили более 120 тысяч пожилых людей старше 60 лет. В целом с сентября 2020 года в Краснодарском крае получили вакцину от коронавируса 225 тыс. человек

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