На Кубани привили более 120 тысяч пожилых людей старше 60 лет

Все больше жителей Краснодарского края хотят сделать себе прививку от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Все больше жителей Краснодарского края хотят сделать себе прививку от COVID-19.

С сентября 2020 года в Краснодарском крае провакцинировались 225 тыс. человек. Как сообщает пресс-служба администрации края, на 6 апреля поступило 311 тыс. доз вакцины Спутник V. За последние сутки привилось 5541 человек.

- Мы акцентируем наше внимание на людях старше 60 лет. На сегодня привито более 120 тыс. человек из этой категории – 53,5%, – написала в соцсетях вице-губернатор по социальной политике Анна Минькова.

За последние сутки привилось 5 541 человек.

Ранее "КП" писала о новостях по коронавирусу в Краснодарском крае на 6 апреля 2021: названы самые зараженные районы региона.

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