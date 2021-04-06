Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 апреля 2021: названы самые зараженные районы региона

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

«Комсомолка» продолжает следить за заболеваемостью коронавирусом в Краснодарском крае. Данные, которые фиксируются в последние недели, радуют - новых крупных очагов заражения нет, как и массовых вспышек. За последние сутки положительный тест на ковид получили 103 человека.

- 77 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, один – на ЭКМО, - говорят в оперштабе Кубани. - В это время в стационарах лечатся 1214 жителей с ковидом, на дому – 1601.

В лидерах по числу новых случаев заражения находится Динской район (+9 заболевших). Далее - Славянский и Тихорецкий районы, где зарегистрировали по 5 новых пациентов.

- 7 классов в 3 школах Краснодара, Темрюкского и Туапсинского районов перевели на дистанционное обучение из-за COVID, - говорят в оперативном штабе края.

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 апреля. Это означает, что жители и гости региона по-прежнему должны ходить в общественные места в масках, соблюдать социальную дистанцию.

Кстати, коечный фонд для коронавирусных больных в крае постепенно сокращается.

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