Шесть ковидных госпиталей на Кубани вернулись к плановой работе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Все больше ковидных госпиталей на Кубани возвращаются к обычному режиму работы.

Так, к своим прямым обязанностям вернулась городская больница в Анапе, клиническая больница №1 Краснодара, кожно-венерологический диспансер №2, городская больница №5, Центр охраны материнства и детства в Сочи, Северская ЦРБ.

Всего с начала года на Кубани расковидились 9 медучреждений. Но остается еще 18 перепрофилированных госпиталей на 740 коек.

- За прошедшую неделю к плановой работе вернулись городская больница Горячего Ключа и

Красноармейская ЦРБ, – сообщил “Комсомольской Правде" - Кубань” замначальника управления организации медпомощи населению краевого минздрава Юрий Сарычев.

По данным на 26 марта, за сутки в Краснодарском крае в госпитали попали 116 человек, накануне было зафиксировано 119 новых случаев. Самыми зараженными за день стали Краснодар, Сочи и Динской район, здесь выявили 32, 15 и 14 новых случаев соответственно.

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