Вениамин Кондратьев продлил режим повышенной готовности на Кубани до 12 марта

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае продлил губернатор Вениамин Кондратьев до 12 марта. Глава края подписал соответствующее постановление.

- Это означает, что жители и гости региона по-прежнему должны ходить в общественные места в масках, соблюдать социальную дистанцию, - сообщили “Комсомольской Правде" - Кубань” в пресс-службе администрации края.

Все кубанцы, кому за 65 лет, должны соблюдать режим самоизоляции.

Тем не менее коечный фонд для коронавирусных больных в крае постепенно сокращается.

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