Маски, дистанция и справки: какие ограничения действуют для туристов в Краснодарском крае

Фото: Константин БРЕДНИКОВ

1 мая в Краснодарском крае официально стартует курортный сезон. Конечно, температура моря еще далека от летних отметок. Но отдыхающие из разных уголков страны спешат насладиться легким весенним загаром и помочить ножки в пока еще прохладной воде. Среди тех, кто не запланировано проведет отпуск на отечественном берегу, - люди, купившие путевки в Турцию, что закрыли из-за высокой заболеваемости коронавирусом. Стоит сказать, новые случаи заражения продолжают регистрировать и на Кубани, правда, их гораздо меньше и, в целом, эпидобстановка более стабильная. Но туристам стоит помнить о некоторых действующих запретах. Рассказываем, что можно, а что нельзя туристам в майские праздники в Краснодарском крае.

Итак, в регионе режим повышенной готовности действует до 1 мая - не исключено, что его продлят снова. Но власти края спешат успокоить всех отпускников - новых серьезных ограничений в крае вводить не планируется.

– Требовать от туристов маски на пляжах мы точно не будем, – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. - Также не будет дополнительных требований при заселении в гостиницы – тестов на коронавирус или сертификата о прививке.

По прилету на курорт туристы также не будут проходить тестирование на коронавирус.

Но все же в некоторых здравницах, которые по своей сути являются лечебным учреждением, могут от вас затребовать справку об эпидокружении. Ее готовят вместе с путевкой, которую оформляют в районной поликлинике. Самое главное, проверьте, чтобы документ был свежий - действуют справка в течение 72 часов.

В курортный сезон также не планируют открывать обсерваторы. Надобности в них на данный момент не видят.

Из действующих запретов остается соблюдение социальной дистанции и масочный режим в общественных местах. Кроме того, ограничения действуют во всех развлекательных заведениях. По-прежнему ограничена работа ресторанов, баров, кафе, а также ночных клубов, караоке, боулингов с 00:00 до 06:00. Всех нарушителей режима штрафуют или временно закрывать. На курение кальянов также наложено табу.

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