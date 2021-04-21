Убийце начальника уголовного розыска Краснодара дали два пожизненных

Убийца во время следственного эксперимента. Фото: СК России.

У начальника уголовного розыска Александра Ледовского в 90-х была безупречная репутация. За успехи в работе он досрочно получил звание полковника. Но декабрьским утром 1998 года Ледовский погиб после обстрела служебной машины. Вместе с ним от ранений скончался и коллега.

- Фигуранты, выследив автомобиль, которым управлял начальник уголовного розыска, создали подставную аварию. После ДТП оперативники вышли из транспортного средства, чтобы оценить масштаб случившегося. В это время исполнитель выбежал из отечественного автомобиля и произвел не менее 10 выстрелов из пистолета-пулемета в оперативников, убив их, - сообщали тогда следователи.

Это было заказное убийство, которое хорошо профинансировали.

- Для убийства милиционера главой организованной группы было выделено 50 тысяч долларов США, часть из которых была потрачена для покупки оружия и автомобиля, в целях инсценировки ДТП, а 30 тысяч долларов США предназначались киллерам, - сообщили "КП"- Кубань" в пресс-службе прокуратуры региона.

После расправы, исполнитель с соучастником скрылись с места происшествия. Найти их удалось не сразу, а почти через 20 лет. Оба мужчины взяли вину на себя, но следователям заявили, что не знали, кто их жертва.

- У нас был заказ. Мы его исполнили. Кого убиваем - не знали. Просто выполняли дело, - говорили они на допросе.

Оказалось, что киллер уже отбывал пожизненный срок в тюрьме за другие убийства – четырех (!) человек. А в апреле исполнителю, как выяснилось расстрелявшему еще и начальника уголовного розыска Краснодара и его коллегу, суд вынес второй пожизненный приговор.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину. Алексей Дьяков осужден за совершение убийства шести человек, в настоящее время отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы. С учетом тяжести совершенного преступления и сведений о личности подсудимого, судом второй раз назначил пожизненный срок, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Его сообщник, Руслан Шхалахов, заключивший со следствием досудебное соглашение, был осужден ранее.

- Шхалахов был приговорен за совершение данного преступления к 22 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - добавили в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Отметим, что заказчик расправы в 1998 году, до сих пор находится в розыске.

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