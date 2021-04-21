Мало половин: Ольга Бузова покрутила задом на Красной Поляне

Завистники не смогли пройти мимо Ольги в соцсетях. Фото:instagram.com/buzova86/?hl=ru

Бузова – тот человек, который где бы ни появился, соберет вокруг себя суету. И потанцует, и рыбу наловит, и песню споет. Фанаты певицы, как правило, всегда в восторге, что бы Оля не исполнила. Но в этот раз появление Бузовой в Сочи вызвало волну хейта в аккаунте певицы.

Звезда приехала на курорт и натурально «наделала много шума». Сначала она покривлялась на Красной Поляне под восточные мотивы, а затем отправилась в баню.

Ольга надела яркий купальник и отправилась танцевать, не забыв снять это на видео. Конечно же, роликом она поделилась с подписчиками. Но…с поклонниками что-то пошло не так и вместо любви в ответ, певица получила волну настоящего женского хейта.

- Нарощенные волосы и доска, Олечка, ну какая ты девочка? Тебе уже 35! Старая и складки на боках появились. Хватит кривляться, - тысячи подобных сообщений отправились в комментарии к певице спустя пару минут после публикации видео.

Но, подписчики - подписчиками, а вот хозяева бани встретили Олю как надо – и салют, и спа под открытым небом. Нужно сказать, что с мужчинами у певицы отношения складываются все же лучше. В этот банный комплекс она приезжает уже не первый раз. Хозяин бани души не чает в своей гостье.

Новый роман или просто отдых?

- Наша солнечная девочка, я всегда рад видеть тебя у себя в гостях, - переходит на панибратский тон хозяин у себя в Инстаграм. - Ты прилетела, и сразу вышло солнце после проливных дождей. Улыбайся, а мы всегда рядом!

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Ранее "Комсомолка" писала, что Новый год Ольга Бузова и Давид Манукян встречали в Куршевеле. Влюбленные размещали в своих блогах трогательные кадры с горнолыжного курорта во французских Альпах. Вероятно, парочке удалось настолько хорошо отдохнуть, что она устала. Потому артисты решили сменить обстановку, отправившись на курорт.