Голова на блюде: почему знаменитый сочинский ресторан закрыли навсегда

Ресторан "Ахун" - самая таинственная заброшка Сочи Фото: Юлия БАРАНОВА

Ахун – легендарная гора в Сочи, визитная карточка курорта. Сотни туристов в день посещают это место, вне зависимости от сезона. Летом гостей так много, что объект показа Сочинский национальный парк переводит на круглосуточный режим работы.

Форма горы визуально напоминает вулкан. Проехав 12 километров по горному серпантину, туристы попадают на большую стоянку, бывшую вертолетную площадку. Отсюда две дороги – первая ведет к главной достопримечательности - видовой башне, похожей на средневековый замок. Она была построена в 1936 году по распоряжению Иосифа Сталина.

Центральный вход в ресторан Фото: Юлия БАРАНОВА

Но не только башня появилась на горе по распоряжению вождя народов. Вторая дорога ведет к ресторану «Ахун». Заведение площадью 1 тысяча квадратных метров было построено по проекту архитектора Давида Числиева в 1937 году. Ресторан с колоннадой, открытым круглым залом и танцполом поражал роскошью. Одним из первых гостей заведения стал Иосиф Сталин.

То, что осталось от былого шика Фото: Юлия БАРАНОВА

Но блистательное начало не спасло «Ахун» от трагической судьбы. А все потому, что ресторан был построен не в том месте. Сочинские краеведы рассказывают, эта территория считалась священной еще с древних времен. Тогда убыхи - такой народ, - верили, что на вершине живет один главный бог - Ахун. Что переводится с убыхского как «Горный великан». В средние века здесь даже стоял византийский храм, окруженный кладбищем. Якобы на его развалинах и вырос ресторан.

Лестница, ведущая на второй этаж Фото: Юлия БАРАНОВА

Но есть и другая сторона медали. Существует версия, что ресторан расположен на отметке 666 метров над уровнем моря. Местные экстрасенсы якобы обнаружили здесь тот самый портал.

Туристы любят здесь фотографироваться Фото: Юлия БАРАНОВА

Падение ресторана началось буквально через год-два после его постройки. Здесь произошел страшный пожар, в котором погибли и гости, и сотрудники.

Но в 50-х годах заведение отреставрировали и снова открыли. Рассказывают, что в его залах ужинал первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв с руководителем Коммунистической партии Югославии Иосипом Тито.

Напоминает кадры из фильмов ужасов Фото: Юлия БАРАНОВА

В 90-х годах ресторан стал местом воровских сходок и криминальных разборок. В начале нулевых заведение пришло в упадок и закрылось.

Сейчас в залах бывшего ресторана ночуют бездомные и сталкеры. Иногда сюда любят заглянуть любители пейнтбола и туристы.

Место облюбовали бомжи Фото: Юлия БАРАНОВА

Есть и страшные истории, которые связывают с этим магическим местом. По рассказам местных, здесь хотели сыграть свадьбу, но кортеж перевернулся по дороге к ресторану и невеста погибла. Потом, говорят, был и такой случай - здесь планировали отметить 50-летие большого человека, но в день торжества юбиляра нашли с ножом в груди. Особенно страшной кажется история с головой. Ее «Комсомольской правде» - Кубань» рассказал бывший официант ресторана Ашот Саакян.

Территория бывшего заведения вся заросшая Фото: Юлия БАРАНОВА

- В тот роковой вечер большая компания сняла целый зал. Не помню точно, что отмечали, но алкоголь лился рекой. Главным блюдом застолья стал огромный жареный кабан. На гигантском блюде мы, несколько официантов, еле затащили его на стол, - вспоминает Ашот. – Веселье затянулось, часы пробили полночь, но музыка играла все громче, а мы без устали носили посуду и еду. Вдруг резко все стихло, из зала послышались истошные женские крики. Я в этот момент находился на кухне и вместе с другими бросился к гостям. В гробовой тишине мы услышали только шепот: «Голова!».

Официант пояснил, что гости разом увидели на подносе не свиную голову, а людскую.

- Лично я ничего такого не увидел. Была ли это массовая галлюцинация от изобилия водки или еще какой трюк – не знаю, только я на следующий день уволился из ресторана, и до сих пор обхожу это заклятое место стороной, - заключил Ашот Саакян.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что после удара молнии башню на горе Ахун в Сочи признали аварийной.