Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 23 апреля 2021: названы самые зараженные районы Кубани Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомолка» не перестает следить за ситуацией с распространением коронавируса в Краснодарском крае. По последним данным, за сутки в регионе положительный тест на COVID-19 сдал 101 человек. Это самый высокий показатель за три дня. Ранее в регионе было выявлено 99 и 100 новых случаев заражения инфекцией.

Лидером по числу заболевших за сутки стал Краснодар. В краевой столице зарегистрировано 29 новых случаев заражения. Следом за ним идет Сочи. Здесь выявлено 17 заболевших. Замыкает тройку Динской районе, где восемь инфицированных.

Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается стабильной. Новых вспышек в Краснодарском крае не зафиксировано. Помогает бороться с инфекцией массовая вакцинация населения. Около 350 000 жителей Кубани уже получили прививку от COVID-19. Каждый день эта цифра увеличивается на несколько тысяч.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 23 апреля 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 28 заболевших.

Коронавирус в Анапе 23 апреля 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получил 1 человек.

Коронавирус в Сочи 23 апреля 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 17 жителей.

Коронавирус в Геленджике 23 апреля 2021

В Геленджике за последние сутки выявлено 5 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 23 апреля 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки инфицированные не выявлены.

Коронавирус в Ейске 23 апреля 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция не подтвердилась у 3 человек.

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