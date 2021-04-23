Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Синоптики ошарашили прогнозом погоды на выходные в Краснодарском крае. Дело в том, что апрель продолжает преподносить сюрпризы кубанцам, увы, не самые приятные. Регион поливало несколько дней подряд. Только, казалось бы, начала устанавливаться теплая погода, которая позволила отключить отопление в многоэтажках, как вновь плохие новости - дожди возвращаются.

Пока на Кубани погоду оказывает влияние антициклон с юго-востока. Он уменьшил количество облаков и полностью прекратил дожди. Все это помогло солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы. Но с запада страны уже прорывается новая порция холодных воздушных масс.

Уже 24 апреля поток доберется и до Краснодарского края. Из-за резких температурных контрастов в зоне фронта снова усилится осадки, а это значит, что регион снова будут заливать дожди. А еще, говорят метеорологи, будут греметь грозы, местами может даже выпасть град!

Из-за этого перепады температур будут колоссальными - метеозависимым людям уже стоит запастись лекарствами.

- В субботу, 24 апреля ожидается переменная облачность, ветер 4-9 метров в секунду с порывами до 12-14 метров в секунду. Ночью температура воздуха - 7-8 градусов тепла, днем воздух прогреется до 17 градусов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника отдела Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Юлия Гайдай. - 25 апреля температура в ночные часы опустится до +6-7 градусов, а днем же отметки выше 12 градусов не превысят.

Ночью в понедельник, 26 апреля, похолодает до 5 градусов тепла. Днем температура выше 11 градусов не поднимется.

Это похолодание, стоит сказать, окажется более продолжительным, чем предыдущее. Потепление прогнозируют лишь к четвергу, 29 апреля.

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