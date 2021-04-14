Жителям Краснодара отключат отопление 20 апреля

Погода не балует краснодарцев весенним теплом, но отопление горожанам все же отключат Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Весеннее тепло не торопится в Краснодар, но коммунальщики уже объявили отопительный сезон завершенным. Батареи в городе отключат 20 апреля.

- Похолодеют батареи в домах, офисных зданиях, учебных и дошкольных учреждениях, - сообщает пресс-служба мэрии.

Имеющие на балансе котельные предприятия будут прекращать подачу теплоносителя на обогрев помещений.

Ранее "КП" - Кубань" сообщала, что в Сочи заканчивается отопительный сезон

С 15 апреля службы прекратят подачу тепла к прибрежной зоне.

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