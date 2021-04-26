Сочи выбирает комфортную среду

Фото: sochi.ru.

Жители Сочи примут участие в голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Оно пройдет на портале za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая 2021 года.

Во главе угла - общественные пространства, которые появились в городе в последние годы, благодаря федеральному проекту. В рейтинговом голосовании участвуют восемь территорий.

Напомним, что в Центральном районе - это набережная на улице Конституции и участок в районе улицы Тимирязева и переулка Донского. В Адлерском районе – зоны в микрорайоне Голубые дали на улице Володи Ульянова в селе Красная Воля. В Хостинском районе определены общественные территории вдоль реки Мацеста - от железнодорожной станции до остановки Старая Мацеста и в микрорайоне Благодать. В Лазаревском районе – набережная реки Восточный Дагомыс и участок на Батумском шоссе.

– С 26 апреля жители Сочи смогут проголосовать как на портале, так и в стационарных точках, расположенных в крупных торговых центрах всех четырех районах города, – рассказал начальник управления молодежной политики администрации Сочи Сергей Черемшанов.

Отдать свой голос за ту или иную общественную территорию имеют право граждане РФ, достигшие 14-ти лет и проживающие в Сочи.

По результатам голосования будет выбрано по одной зоне в каждом районе Сочи. Эти общественные пространства благоустроят в 2022 году.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сочинские волонтеры информируют горожан о предстоящем голосовании по проекту благоустройства территорий. 24 апреля добровольцы присоединились к Всероссийскому субботнику.

Напомним, что на Кубани 26 апреля стартовало голосование по благоустройству зеленых зон. Выбрать территорию можно до 30 мая.