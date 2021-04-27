Нож, копье и сабля: могилу средневекового воина нашли на стройке трассы в Славянском районе

Место раскопок. Фото: Росавтодор

В Славянском районе приступили к строительству трассы А-289 между Краснодаром и Темрюком. На месте недавно открытого захоронения геофизики проводили свои работы. И вот датчики задребежжали – стрелки приборов показали неизвестные малоразмерные магнитные аномалии. Ученые принялись искать , что же скрыто в грунте. И нашли целое захоронение средневекового воина. Кремационное погребение обнаружили в контрольном разведочном шурфе.

Нож. Фото: Росавтодор

— Уверен, что дальнейшие археологические раскопки приведут к новым открытиям. Находки позволят больше узнать об эпохе Средневековья, которую до сих пор можно назвать малоисследованным периодом в истории Краснодарского края, — прокомментировал находку генеральный директор ООО «ИТЦ Специальных работ» Евгений Паль.

Копье. Фото: Росавтодор

В шурфе нашли три предмета – нож, копье и сабля. После установку на госучет вновь выявленный объект культурного наследия получит название «Грунтовый могильник «Староредутский». Все культурные ценности передадут в музеи.

Сабля. Фото: Росавтодор

Отметим, что трассу А-289 Краснодар Славянск-на-Кубани Темрюк автомобильная дорога А-290 планируют сдать в эксплуатацию в 2024 году. Она обеспечит скоростной проезд между Краснодаром и хутором Белым. Благодаря ней путь из краевой столицы до Крымского моста будет занимать не более двух часов.

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