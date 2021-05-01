Семь поездов задержали на Кубани из-за обрыва контактного провода и неисправности локомотива

В РЖД принимают меры для сокращения задержки поездов Фото: Артем КИЛЬКИН

В Краснодарском крае курортный сезон 1 мая начался с коллапса – в аэропорту Сочи из-за низкой облачности не смог приземлиться 21 самолет, а под Краснодаром из-за обрыва контактного провода и неисправности локомотива задерживаются уже семь поездов.

- Пассажирский поезд №35 задерживался на Кубани из-за обрыва контактной сети на перегоне Титаровка – Витаминный, в 02:38 неполадки были устранены. А из-за неисправности локомотива на перегоне Энем II - Шенджий. Общая задержка составила 5 часов 15 минут, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СКЖД.

Задержано движение пассажирских поездов № 35 Санкт-Петербург – Адлер, №641 Адлер – Ростов, №173 Москва – Евпатория, №102 Москва – Адлер, №306 Сухум – Москва, №683 Ростов – Имеретинский Курорт, №642 Ростов – Адлер.

В компании добавили, что 800 пассажиров поезда №35 Санкт-Петербург – Адлер на станции Туапсе обеспечены питанием и водой. При этом в РЖД принесли извинения за неудобства и отметили, что принимаются все необходимые меры для сокращения задержки поездов.

Подробную информацию о задержанных локомотивах можно получить по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-775-00-00.