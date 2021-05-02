Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 мая 2021: посещение кладбищ ограничено

Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 2 мая

«Комсомолка» в режиме реального времени следит за ситуацией с распространением COVID-19 в Краснодарском крае. По последним данным, за сутки на Кубани положительный тест на коронавирус получили 102 человека.

Ситуация с распространением инфекции на Кубани находится под постоянным контролем. Уже несколько месяцев в Краснодарском крае не случалось новых вспышек инфекции. В борьбе с COVID-19 сильно помогает массовая вакцинация населения. По последней информации, прививку от коронавируса сделали свыше 405 тысяч жителей Кубани.

Режим повышенной готовности в регионе продлили до 12 мая. 2 и 11 мая всем муниципалитетам рекомендовали ограничить посещения жителями кладбищ, за исключением случаев обращения за предоставлением услуг по погребению. Это позволит избежать массового скопления жителей, которые на Радоницу традиционно собираются на поминальные мероприятия.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 2 мая 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 28 заболевших.

Коронавирус в Анапе 2 мая 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 5 человек.

Коронавирус в Сочи 2 мая 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 11 жителей.

Коронавирус в Геленджике 2 мая 2021

В Геленджике за последние сутки не выявлено заболевших.

Коронавирус в Туапсе 2 мая 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлены 4 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 2 мая 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция ну у кого не подтвердилась.