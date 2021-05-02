Где приставы ловят должников по пути на Черноморское побережье

Фото: Федеральная служба судебных приставов

С началом курортного сезона, служители порядка решили устроить «охоту» на должников. Как и в позапрошлом году, они выставили посты на трассах Краснодарского края, чтобы ловить водителей-неплательщиков.

- В отпуск надо отправляться без долгов, - говорят приставы, напоминая о том, что перед поездкой на морк нужно заплатить добровольно.

Иначе отдых может накрыться медным тазом.

- Как и прежде, мы будем работать вместе с сотрудниками ГИБДД. А помогать выявлять злостных должников будет мобильный комплекс «Дорожный пристав», - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко.

Это радар, который безошибочно определяет машины, владельцы которых забыли вернуть долг. Алгоритм его работы прост - машина считывает госномера, проверяет по своей базе, и сообщает о неплательщиках.

Технически рейд выглядит так: сотрудник ГИБДД останавливает авто, а уже судебный пристав оформлял протокол и тут же на месте предлагал неплательщику либо погасить задолженность на месте.

К слову, владельцев машин «пробивают» по любым видам задолженности, будь то алименты или долги по коммуналке.

До моря можно не доехать

Непогашенная задолженность по ЖКХ, алиментам, налогам и штрафам ГИБДД может аукнуться отпускникам, которые отправляются на отдых на своем транспорте на курорты Кубани. Если автомобилисты не найдут необходимые суммы, то приставы могут арестовать их «ласточек».

- Авто оставят на ответственном хранении, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко. - То есть будет запрет на регистрационные действия, однако до моря и обратно вам не придется идти пешком.

Рейды, по словам приставов, проходят еженедельно.

НА ЗАМЕТКУ

Многие порядочные водители перед отпуском все же оплачивают свои долги, чтобы отдыхать с чистой совестью. Правда, иногда может произойти технический сбой. Чтобы сберечь нервы, приставы рекомендуют в случае погашения долга за несколько дней до выезда в отпуск взять с собой квитанции или другие подтверждающие документы.

КОНКРЕТНО

Где приставы устраивают ловят должников

Проехать мимо приставов, если вы будете ехать в сторону моря, вряд ли удастся. Служители порядка дежурят сразу на нескольких участках вдоль всей трассы М4 «Дон». Посты выставлены на дорогах в районе:

- Горячего Ключа;

- Абинска;

- Новороссийска;

- Геленджика;

- Сочи.

Кроме того, ловить водителей с задолженностями будут на въездах из Краснодара, а также на дорогах в районе станицах Динской и Елизаветинской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где туристы встанут в пробки на пути к Черному морю

«Комсомолка» выяснила, как не попасть в затор на трассах Краснодарского края в майские праздники (читайте также)