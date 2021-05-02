Где приставы ловят должников по пути на Черноморское побережье

Фото: Федеральная служба судебных приставов
С началом курортного сезона, служители порядка решили устроить «охоту» на должников. Как и в позапрошлом году, они выставили посты на трассах Краснодарского края, чтобы ловить водителей-неплательщиков.
- В отпуск надо отправляться без долгов, - говорят приставы, напоминая о том, что перед поездкой на морк нужно заплатить добровольно.
Иначе отдых может накрыться медным тазом.
- Как и прежде, мы будем работать вместе с сотрудниками ГИБДД. А помогать выявлять злостных должников будет мобильный комплекс «Дорожный пристав», - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко.
Это радар, который безошибочно определяет машины, владельцы которых забыли вернуть долг. Алгоритм его работы прост - машина считывает госномера, проверяет по своей базе, и сообщает о неплательщиках.
Технически рейд выглядит так: сотрудник ГИБДД останавливает авто, а уже судебный пристав оформлял протокол и тут же на месте предлагал неплательщику либо погасить задолженность на месте.
К слову, владельцев машин «пробивают» по любым видам задолженности, будь то алименты или долги по коммуналке.
До моря можно не доехать
Непогашенная задолженность по ЖКХ, алиментам, налогам и штрафам ГИБДД может аукнуться отпускникам, которые отправляются на отдых на своем транспорте на курорты Кубани. Если автомобилисты не найдут необходимые суммы, то приставы могут арестовать их «ласточек».
- Авто оставят на ответственном хранении, - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» руководитель пресс-службы УФССП по Краснодарскому краю Елена Лысечко. - То есть будет запрет на регистрационные действия, однако до моря и обратно вам не придется идти пешком.
Рейды, по словам приставов, проходят еженедельно.
НА ЗАМЕТКУ
Многие порядочные водители перед отпуском все же оплачивают свои долги, чтобы отдыхать с чистой совестью. Правда, иногда может произойти технический сбой. Чтобы сберечь нервы, приставы рекомендуют в случае погашения долга за несколько дней до выезда в отпуск взять с собой квитанции или другие подтверждающие документы.
КОНКРЕТНО
Где приставы устраивают ловят должников
Проехать мимо приставов, если вы будете ехать в сторону моря, вряд ли удастся. Служители порядка дежурят сразу на нескольких участках вдоль всей трассы М4 «Дон». Посты выставлены на дорогах в районе:
- Горячего Ключа;
- Абинска;
- Новороссийска;
- Геленджика;
- Сочи.
Кроме того, ловить водителей с задолженностями будут на въездах из Краснодара, а также на дорогах в районе станицах Динской и Елизаветинской.
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