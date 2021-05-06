Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Сочи: открытие памятника и парад во дворах

Фото: sochi.ru.

В Сочи по-прежнему действует режим повышенной готовности. «КП - Кубань" узнала, какой будет программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Сочи и какие меры необходимо соблюдать

Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году также пройдет онлайн. До 7 мая все желающие могут подать заявку на участие в проекте на сайте 2021.polkrf.ru. Видео трансляция шествия пройдет на телеканале «Кубань 24».

В этом году будет знаменательная дата для Сочи - 80 лет с тех пор, как курорт стал городом-госпиталем. И на 8 мая намечено открытие после реконструкции памятника «Подвиг во имя жизни», посвященное подвигу сочинских медиков в годы Великой Отечественной войны. Работники здравоохранения курорта возложить там цветы. «КП» – Кубань» выяснила, какая еще пройдет программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Сочи.

8 мая в 20.00 на площади Южного мола Сочинского морского порта состоится акция «Огонь памяти».

9 Мая памятные мероприятия начнутся с торжественного возложения цветов на Мемориале в Завокзальном микрорайоне. По всему городу пройдет акция «Никто не забыт, ничто не забыто!». Жители курорта возложат цветы к братским могилам и одиночным захоронениям Героев Советского Союза.

На придомовых территориях по месту жительства ветеранов пройдет парад юнармейцев и прозвучат творческие поздравления для участников Великой Отечественной Войны.

На улице Войкова будет организована выставка военной техники с показательными выступлениями военнослужащих и участников патриотических клубов. Во всех городских кинотеатрах пройдут бесплатные кинопоказы военных фильмов.

В течение дня во всех районах курорта на площадях и парках будут проходить тематические мероприятия, концерты городских коллективов. Все муниципальные музеи будут открыты для посетителей.

Завершится День Победы праздничным салютом во всех районах курорта.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, регистрация на онлайн-акцию «Бессмертный полк» в Сочи продолжается.