Аномальный холод: в Сочи выпал снег

Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье»

Аномальный холод дошел даже до Сочи. В районе поселка Головинка выпал снег. Дороги самого северного района курорта покрылись слякотью. Жители курорта с наступлением мая поторопились убрать куртки, а зря. В финале длинных выходных теплая одежда пригодилась. Сначала дожди и резкое снижение температуры, а накануне синоптики и вовсе огорошили - в некоторых районах Краснодарского края ударят заморозки.

- В 11:50 на 127-128 км федеральной трассы А-147 фиксировалось выпадение града, который практически сразу растаял (температура покрытия на участке — выше +10°C). Затруднений в движении это погодное явление не повлекло. Проезд на всех дорогах, подведомственных ФКУ Упрдор «Черноморье» обеспечивается в штатном режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе дорожного ведомства.

Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье»

В регионе в течение дня будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с. Температура воздуха в юго-восточный предгорьях днем 10-15°С, на Черноморском побережье ночью 7-12°С, днем 11-16°С.

Но уже в ближайшие дни погода обещает наладиться. Дожди сменит переменная облачность. 13 мая на Кубани преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти 5-10 м/с, местами порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 7 до 12°С, в юго-восточных предгорьях от 3 до 8°С, в дневные часы от 23 до 28°С.

Фото: пресс-службы Упрдор «Черноморье»

На Черноморском побережье переменная облачность. 12 мая местами еще возможен кратковременный дождь, гроза, а 13-го уже без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, могут быть порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью от 7 до 12°С, днем от 22 до 27°С.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани 14 мая ожидается аномальная жара до +31 градуса. Если в начале недели жители края будут ходить в куртках, то уже к выходным останутся лишь в майках.