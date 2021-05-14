Где сделать эффектные фото и как дешевле погулять: плюсы и минусы отдыха в Геленджике

В Геленджике много локаций для туристов Фото: Галина КОПЫЛОВА

- Май, встречай! – мы рванули на море практически сразу после старта курортного сезона. Он на Кубани открылся 1 мая. Так решили сделать многие, а почему бы и нет - 10 дней выходных, из которых хотя бы парочку можно провести на побережье и насладиться свежим морским воздухом.

Кстати, сомневалась, но море – лечит! Трудно поверить в то, что это совпадение, но заложенность носа как рукой сняло за один вечер.

Для маленького путешествия выбрали Геленджик. От Краснодара ехать три часа без пробок – среднее время от краевой столицы до побережья. Ближе – Джубга – 2 часа, до Сочи, по данным навигатора, добираться почти семь часов.

За два дня мы с легкостью обошли в Геленджике пять локаций. Ну как с легкостью…были и моменты, которых мы не учли. Поэтому на своем опыте расскажем о хороших местах и «подводных камнях» знаменательных уголков города-курорта и дадим советы, как организовать поездку приятнее.

Вид на Геленджикскую бухту

В Геленджике удивительное сочетание гор и моря. При въезде в город со стороны Кабардинки есть поворот на Голубую бухту. Эта же дорога ведет к гольф-клубу. Вдоль трассы можно увидеть несколько припаркованных в специальных «карманах» машин – это туристы со склона восхищаются роскошными видами на бухту. Мы не стали исключением.

Вид на бухту и на аэропорт Фото: Галина КОПЫЛОВА

Справа огромное зеленое поле для гольфа с живописными холмами и склонами. Прямо – аэропорт, здесь «кипит» стройка нового терминала – хорошо виден уже почти смонтированный козырек будущего здания. Даже застали посадку самолету, на который, кажется, как на игрушечный смотришь с высоты. А за воздушной гаванью – невероятной красоты бирюзовое море, вокруг которого город расположился формой подковы. Некоторые дома напомнили грибочки среди зеленых деревьев с оранжевыми и белыми шляпками-крышами.

Гольф-клуб с высоты Фото: Галина КОПЫЛОВА

Кстати, смотровых площадок в Геленджике не мало. Например, на город можно посмотреть также с Маркотхского хребта, или приехать к Толстому мысу и полюбоваться видами возле маяка. Но в этих случаях придется добираться до мест не на машине, а пешком.

Плюсы: Доступное место, где можно сделать эффектные фотографии. Стоит отметить, что жилье для аренды в пригороде дешевле, даже в том же поселке Голубая бухта – до Геленджика 5 км, 15 минут езды на машине.

Минусы: Пробки. Сейчас при въезде активным ходом идет строительство транспортной развязки. От Голубой бухты, например, придется ехать до города не 15 привычных минут, а 40. Со стороны Кабардинки на въезде в город дорога сужается в бутылочное горлышко – с трех полос в одну. Дорожные работы ведутся и со стороны Дивноморского.

Совет: Перед поездкой в Геленджик наберитесь терпения…и запаситесь вкусняшками с кофе, например, - чтобы с удовольствием скоротать лишний часок среди вереницы ползущих машин.

Центральная набережная

Это главная достопримечательность Геленджика – самая длинная в мире. Именно здесь не спеша можно пройти несколько километров, наслаждаясь свежим морским бризом.

Вход на Центральную набережную Фото: Галина КОПЫЛОВА

Начинается с причала и скульптуры Белой невесты. По всей длине она пестрит скамеечками и местечками в тени от крон пицундских сосен. Кстати, лавочки мы здесь заметили и на самом пляже, прямо в двух метрах от моря.

Отдыхающие сидят на скамейках перед морем Фото: Галина КОПЫЛОВА

На набережной можно сходить в аквапарк или прокатится на аттракционах, посидеть в уютных кафе и полюбоваться на фонтан, установленный прямо в море.

На причале можно встретить яхты, теплоходы и катера Фото: Галина КОПЫЛОВА

Плюсы: Чистый пляж и море. Красивый вид на причал, с которого можно отправиться на любом катере на прогулку по морским просторам.

Минусы: Забитая прогуливающимися отдыхающими набережная. На центральной площади расположены торговые точки с едой, сувенирами, которые облюбовали туристы. Также организованы развлечения для детей.

На набережной вечером прогуливаются толпы людей Фото: Галина КОПЫЛОВА

Совет: Лучше приходить на Центральную набережную утром, это единственное время суток, когда людей в этой зоне не так много. А билеты на теплоходы можно купить не от турфирм, а через кассы – они находятся напротив здания администрации города, так выйдет дешевле.

«Дикие» пляжи

Оборудованных пляжей в Геленджике больше. Но «дикие» – все равно привлекают туристов какой-то отрешенностью. Для нас они показались очень загадочными. На одном из «диких» мест мы встретили заброшенное здание метрах в 50 от моря, по всей видимости, бывшая гостиница в два этажа. Почему она оказалась оставленной, неизвестно.

- Интересно, здесь наверно живут привидения? – прищурив глаза, спросила у мужа. В тот момент захотелось какой-то мистики, но внутрь заходить не позволил страх.

На "диких" пляжах невероятно тихо Фото: Галина КОПЫЛОВА

А на берегу у скал – более удивительная постройка. Здесь местный житель возвел, предположительно, бетонное укрытие от солнца, похожее на вход в подвал. На нем табличка с надписью «Для народа от Ященко П.В, 1976 год». Дикие пляжи хороши для тех, кто не любит толп людей, но одновременно и опасны.

Бетонное сооружение "для народа" Фото: Галина КОПЫЛОВА

Плюсы: На диких пляжах очень мало людей, такие места не напрягают. Подходят для тех, кто не любит песок – здесь можно практиковать бесплатный стоун-массаж (с использование горячих и холодных камней, не суше и в море – авт.)

Минусы: Грязно и небезопасно. На берегу кучами лежат водоросли, которые напоминают навоз. Но находятся туристы, которые не прочь поваляться среди высохшей и покоричневевшей тины

Туристы загорают и в куче водорослей Фото: Галина КОПЫЛОВА

Совет: Порывами ветра над дикими пляжами скалы могут разрушаться и падать на берег. Осторожность здесь не помешает.

Сафари-парк

Это первый на Черноморском побережье реабилитационный центр для животных. Здесь можно гулять и смотреть на диких животных часами. Необычная локация парка – «хрустальный мост». Это стеклянный навесной переход через вольер с медведями.

От Геленджика до Сочи - 166 километров Фото: Галина КОПЫЛОВА

А еще в Сафари-парке можно прокатиться на канатной дороге, с которой открывается потрясающий вид на Геленджикскую бухту. Поднимаясь вверх можно увидеть горных козлов в вольерах и антилоп. На вершине хребта есть смотровая площадка и террариум. Гуляя по огороженной сплошным забором территории парка, можно услышать, как рычат дикие животные.

Поднявшись по канатной дороге, на смотровой площадке можно найти террариум Фото: Галина КОПЫЛОВА

Плюсы: В Сафари-парке интересно будет и детям, и взрослым. Кстати, и прокатиться на канатке можно вместе с детьми. Малышей от 6 месяцев до четырех лет сажают на колени к родителям и для безопасности пристегивают отдельными ремнями.

Минусы: В билет не входит стоимость канатной дороги, ее нужно оплачивать отдельно. 510 рублей по карте, 600 рублей наличными, дети до 5 лет – бесплатно.

Совет: Чтобы сэкономить, в «Сафари-парк» нужно брать банковскую карту. При оплате ей – стоимость на одного человека обойдется 1070 рублей, а вот наличкой – 1250 тысячи. Причины такой разницы кассиры не объясняют. Также с собой нужно прихватить курточку, потому что при подъеме на канатке на высоту 600 метров над уровнем моря можете замерзнуть – разница температур может достигать 10 градусов. И приезжать в Сафари-парк нужно не позднее четырех часов, чтобы успеть все обойти до темноты.

Сухогруз Рио

К севшему на мель сухогрузу Рио, который уже стал достопримечательностью Геленджика, есть две дороги. Мы выбрали ту, по которой повел навигатор – не со стороны моря через кемпинг, а через горы.

Сухогруз Рио Фото: Галина КОПЫЛОВА

Стоит отметить, что местные здесь организовали подвоз по горной дороге, кому лень идти пешком. Доехать практически до места назначения на УАЗике – 100 рублей в один конец.

Но даже, доехав на внедорожнике, нужно спуститься по крутому склону около 300-400 метров, также и подняться. Задача не из легких. Этот сложный путь преодолевали с двухлетним ребенком, которого папа нес на плечах. Но желание увидеть Рио оказалось сильнее нас самих.

Спуск к Рио очень крутой Фото: Галина КОПЫЛОВА

Посмотреть корабль можно с берега, чтобы подняться на борт – берут по 500 рублей с человека. Но при этом фотографии с палубы строго запрещены. Поэтому многие просто проходят мимо.

Плюсы: Эффектные фотографии с сухогрузом Рио, замечательные виды со склонов.

Через лес открываются невероятные красоты Фото: Галина КОПЫЛОВА

Минусы: Очень крутые склоны и дальняя дорога. Два пути занимают примерно одинаковое время – минут 30. Для неподготовленных людей (таких как мы) это не просто экстремальная прогулка, а силовой экстрим с препятствиями.

Совет: Поход к сухогрузу нужно планировать в последнюю очередь, потому что после такого достаточно тяжелого путешествия на другие достопримечательности может просто не хватить сил. Либо добираться до места со стороны кемпинга вдоль моря. Нужно надеть в поход удобные кроссовки. А девушкам длинные волосы лучше собрать в пучок.

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