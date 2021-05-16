Модница на пляже: кошка в фатиновой юбке устроила жаркую фотосессию на Черном море

Дымка выбралась к морю на выходные. Фото: https://www.instagram.com/my_grey__cat2020/

В Краснодарском крае – жара! Столбики термометров подпрыгивают до 30 градусов. И такие температуры – в тени, на солнце - пекло! В такую погоду - только к морю. Что и сделала кошка по кличке Дымка. Она выбралась на Черное море и устроила жаркую фотосессию. С собой прихватила и яркие наряды.

Фото: https://www.instagram.com/my_grey__cat2020/

Вот она у теплохода Рио, который сел на мель еще три года назад и теперь стал геленджикской достопримечательностью.

Дымка у севшего на мель теплохода Рио. Фото: https://www.instagram.com/my_grey__cat2020/

У корабля позирует сначала в пышной фиолетовой фатиновой юбочке, потом меняет наряд и вот она уже в желтом, потом – в красном.

Дымка у севшего на мель теплохода Рио. Фото: https://www.instagram.com/my_grey__cat2020/

- Взяли с собой на прогулку почти весь гардероб Дымочки, - рассказывает ее хозяйка. – Она у нас большая модница, юбки просто обожает.

Фото: https://www.instagram.com/my_grey__cat2020/

Каких юбочек у кошки только нет – и розовые, и белые, и красные, и желтые, и фиолетовые.

- Дымка уже привыкла к путешествиям и всегда с удовольствием катается в машине, - рассказывает хозяйка.

Фото: https://www.instagram.com/my_grey__cat2020/

Сама кошка живет под Краснодаром в станице Новотитаровской, что в Динском районе, а по выходным частенько путешествует по краю. Так она уже побывала практически во всех парках родной станицы, но больше всего любит поездки к морю.

Фото: https://www.instagram.com/my_grey__cat2020/

В Геленджик и Новороссийск она съездила на выходные, а заодно и выгуляла свои многочисленные наряды.

Фото: https://www.instagram.com/my_grey__cat2020/

А после жаркой фотосессии устроила пикник прямо у моря. С собой она прихватила любимые лакомства.