Погода в Краснодаре 16 мая 2021 года: самый жаркий день мая

В Краснодар наконец пришло лето Фото: Варвара ДЫМ

Узнали, какой будет погода в Краснодаре на 16 мая 2021 года. По прогнозам синоптиков, это будет самый жаркий день мая.

- В воскресенье, 16 мая прогнозируем жару до +30 градусов, - рассказали сайту «КП»-Кубань» в краснодарском гидрометцентре. – Хотя тучи иногда и будут закрывать солнце, от этого прохладнее не станет. А уже 17 мая будет чуть прохладнее. Хотя до конца месяца такой температуры уже не будет, как будет 16 мая.

Кстати, синоптики также рассказали, будут ли жители Краснодарского края изнывать от рекордной за 100 лет жары.