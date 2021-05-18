Куда улететь из Краснодара за границу 2021: города и страны Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Куда улететь из Краснодара за границу 2021. В середине апреля Россия объявила о закрытии границ с Турцией до лета. Так более полумиллиона россиян оказались в безвыходной ситуации. Им пришлось переносить или отменять туры на побережье Средиземного моря.

Многие люди ошибочно подумали, что Россия закрыла границы со всеми странами. Но это не так. «КП» – Кубань» выяснила, куда улететь из Краснодара за границу 2021.

Из-за пандемии коронавируса аэропорт краевой столицы пока не выполняет регулярные международные рейсы. Но шансы улететь за границу у местных жителей все же есть. Чартерные рейсы выполняются в привычном режиме. Так куда улететь из Краснодара за границу 2021?

Египет

Каждую среду из краевого центра самолет берет курс на столицу Египта – Каир. Полеты осуществляются на судах Boeing 767-300.

Кипр

Каждую среду из краснодарского аэропорта может улететь в Ларнаку. Портовый город на берегу Кипра – одно из самых популярных мест для российских туристов.

Отправиться в Ларнаку можно в 8:45 и 23:15 каждую среду. Полеты осуществляются на судах Airbus A320 и Boeing 737-800

Начиная с 5 июня, на курорт можно будет улететь еще по субботам. Полеты будут происходить на бортах Sukhoi Superjet 100.

Киргизия

Каждый четверг из Краснодара можно улететь в Ош. Это второй по численности город Киргизии после столицы – Бишкека.

Из Краснодара суда Airbus A321 отправляются в 16:35.

Армения

Каждую субботу из краевого столицы суда берут курс на столицу Армении – Ереван. Полеты осуществляются на судах Airbus A321. От полосы лайнер отрывается в 13:15.

Как стало известно «КП» – Кубань», в ближайшее время из краснодарской аэрогавани ожидается открытие новых заграничных направлений.