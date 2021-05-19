Российских школьников сдали в полицию за утехи в бане с несовершеннолетней

Проверка продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед каникулами старшеклассники из небольшой станицы Краснодарского края решили сходить в баню. Ехать не далеко, соседний поселок в километре. Мальчишки часто гуляли по местным окраинам, поэтому родители были не против. Но о том, что в парилку ребята пригласят и девчонок, мамы не догадывались. А выяснилось это лишь через два месяца, после того как пацаны активно хвастались тем, что там устроили…

- Мы знаем только про одну девочку, ей 15, она сама согласилась переспать с двумя парнями. Мы даже видео видели, они много чего записывали в бане, но все давно удалили, - поделились ученики школы.

Слухи о разврате школьников дошли до учителей, а те заявили в ПДН. Ни парни, ни девочка утаивать то, что они устроили оргию в выходной день, не стали. При этом отметили – все было по обоюдному согласию. Но любовь и страсть от ответственности не освобождают. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

- В помещении сауны 15-летняя школьница по обоюдному согласию вступила в половую связь со школьниками 9 и 10 классов 16 и 17 лет. Никто из несовершеннолетних на учете в ПНД не состоит, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, ни мама, ни девочка к старшеклассникам претензий не имеют. Но возраст сексуального согласия начинается с 16 лет, поэтому их действия попадают под уголовную ответственность. Не исключено, что ребят еще не раз вызовут на ковер к полицейским и следователям.

Ранее на Кубани подростковая вписка с оргией на Кубани шокировала маму, вернувшуюся домой пораньше. Женщина сразу повела дочь к гинекологу и написала заявление в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Групповая оргия с несовершеннолетними: чем закончилась громкая история на Кубани

Троих парней осудили за групповую оргию с несовершеннолетней. Все они уже отсидели свой срок, и вышли на свободу. Чем сейчас занимаются молодые люди (читайте далее)