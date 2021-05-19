Массажиста из станицы Кубани осудили за педофилию на 12 лет, но за него вступились все

Осужденный Сергей М. Фото: адвокат Алексей Аванесян

Вопиющий случай произошел в феврале 2020 года в деревне Белореченского района. 44-летний мужчина работал массажистом, клиентов принимал у себя на дому. Часто брал на сеансы маленьких мальчиков, сам - отец троих детей, никаких претензий от гостей его домашнего салона не было до одного сеанса, который полностью перевернул жизнь Сергея М., его и еще одной семьи.

Местная жительница, мама пятилетнего ребенка отвела своего сына на прием по рекомендации знакомых. Женщина сидела в комнате вместе с мальчиком и специалистом на расстоянии трех метров. Сеанс шел целый час, мальчику делали логопедическую процедуру с использованием силиконовых колпачков. Однако со слов потерпевшей, мужчина начал делать массаж совсем не колпачками.

Предметы, которые использовал массажист в своем деле. Фото: адвокат Алексей Аванесян

Как только женщина это заметила, она немедленно схватила сына и побежала в полицию, после чего подозреваемого мужчину задержали. Началось следствие, которое длилось больше двух лет. Правоохранителям нужно было собрать доказательную базу. И вот, 19 мая 2021 года, состоялся суд. Мужчину признали виновным и осудили на 12 лет колонии строгого режима.

- Также обвиняемый лишен права заниматься деятельностью в сфере образования и воспитания несовершеннолетних на срок 3 года, с ограничением свободы на срок 1 год, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Однако приговор в законную силу не вступил. Адвокат подсудимого Алексей Аванесян до последнего защищает своего подсудимого.

- Сергей только что произнес последнее слово. То, что было написано им на бумаге, прочитать так и не смог. Сильно волновался. 22-го апреля гособвинитель попросил суд назначить ему 12 лет лишения свободы, 23-го об этом узнала престарелая мать Сергея. 24-го у неё случился инфаркт. 25-го апреля её не стало, - написал на своей странице в Facebook адвокат.

Сторонников у подсудимого немало - под каждым постом адвоката люди возмущаются от того, что суд вынес решение без доказательств, поверив словам матери.

Тем временем местные жители не верят в случившееся. Они считают, что это клевета.

- Мой ребенок был у него на приеме два года назад. Ни я, ни сын ничего странного не заметили. В комнате есть диванчик, на котором сидели и ждали своей очереди. Меня ни разу не просили выйти, подождать на улице. Мы мирно разговаривали, пока шел массаж. Причем диван стоит прямо напротив его рабочего стола, - рассказала корреспонденту «КП»-Кубань» местная жительница Виолетта.

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