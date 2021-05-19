На Кубани на 12 лет посадили массажиста, растлившего пятилетнего мальчика

Приговор в законную силу не вступил.

Инцидент произошел в поселке Восточном Белореченского района. По версии следствия, массажист оказывал услуги дома. На одном из сеансов он позволил себе лишнего – он растлил пятилетнего мальчика, пока его мама вышла на улицу. Ребенок сразу же рассказал все, как только она вернулась. После этого "полетело" заявление в полицию.

- Из материалов дела следует, что подсудимый 1977 года рождения, оказывая услуги массажиста, совершил преступление в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Слушания по делу проходили в закрытом режиме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краевого суда.

Суд назначил массажисту, растлившему ребенка, 12 лет колонии строгого режима. При этом мужчина не имеет права заниматься деятельностью в сфере 3 года.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи массажиста санатория осудили на 17 лет за развращение детей. Потерпевшими признаны шесть несовершеннолетних.

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Никто бы не узнал об инциденте, если бы не хвастовство парней. Сейчас в ситуации разбираются полицейские (читайте далее)