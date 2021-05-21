Почти 40: жителей Сочи предупредили о сильной жаре

Фото: архив "КП-Кубань".

МЧС объявило экстренное предупреждение о надвигающейся сильной жаре на территории всего Сочи.

По сообщению метеорологов, 21 мая столбики термометров поднимутся до +36 градусов. А отдельных районах жара достигнет до +37 градусов. Впервые с начала года температура морской воды прогрелась до +18 градусов.

Фото: admkrai.krasnodar.ru.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям курорта не забывать о соблюдении необходимых мер безопасности.

- Выходить из дома в зной тоже не стоит, необходимо надевать головные уборы, отдать предпочтение светлой воздухопроницаемой одежде, стараться находиться в тени, передвигаться не спеша, - советуют в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Фото: архив "КП-Кубань".

Врачи советуют избегать нахождение под прямыми лучами солнца, не купаться в море и не загорать на берегу с 12 до 16 часов. Это может быть опасно для здоровья.

Экстренные службы предупреждают о большой вероятности природных пожаров, огонь может перекинуться на ближайшие населенные пункты, линии электропередач, хозяйственные или промышленные объекты.

В связи наступлением сильной жары и усилением ветра, жителей просят не разжигать костры, не бросать окурки в сухую траву, не выбрасывать стеклянные емкости.

В случае обнаружения огня в лесу или в поле, немедленно сообщите в МЧС по номеру телефона 101.