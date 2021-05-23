Игорь Бутман сыграл гимн России на воздушном шаре в Анапе

На курорте запланировано множество мероприятий на лето Фото: Ольга СУХОВА

Анапа открыла летний курортный сезон. Праздник решили растянуть на целую неделю, и в городе устроили фестиваль вина и музыки «А.Море Фест». Каждый день на разных площадках курорта пели, танцевали, дегустировали вино и веселились от души.

Поднимали в небо и воздушные шары, на которых каждый мог полетать. Однако погода не всегда позволяла это сделать. Например, запланированный концерт Игоря Бутмана пришлось перенести на другое время. Саксофонист должен был сыграть в воздушном шаре, который планировали поднять над Анапой.

Из-за дождя шар запустили не вечером в субботу, а в пять утра воскресенья.

Музыкант перед стартом позвонил своей супруге Анне по видеосвязи. Он показал ей воздушный шар, людей, которые рядом.

Игорь Бутман репетирует перед тем, как подняться в небо на воздушном шаре Фото: Ольга СУХОВА

-Завещание написал, взлетаем, - пошутил джазмен.

Запустили шар в небо под гимн России, который сыграл Игорь Бутман. Уже когда аэростат поднялся над морем, музыкант исполнил и несколько других композиций.

Пока Бутман играл, на анапский пляж подошла пара и стала танцевать под музыку знаменитого саксофониста.

Это пара, которая танцевала под музыку Бутмана на пляже Фото: Ольга СУХОВА

Это пара, которая танцевала под музыку Бутмана на пляже Фото: Ольга СУХОВА

-Спасибо капитану Виталию за полёт, теперь понимаю, что можно спокойно готовиться к рекорду - играть на ещё большей высоте в воздушном шаре, - сказал после приземления Игорь Бутман.

-Высоту заказывайте, - тут же ответил капитан аэростата. - Можно и на четыре пятьсот подняться. И на 5500.

-Ну если кислородный баллончик взять, чтобы было, чем дышать, - улыбнулся музыкант. - На высоте 5500 я ещё никогда не играл.

Даже в пять утра зрителей на пляже было много Фото: Ольга СУХОВА

-5600 - высота Эльбруса, - заметил капитана.

-На Эльбрусе каждый сыграть может, - пошутил Бутман. - Ты попробуй в небе на воздушном шаре!

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