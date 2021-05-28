Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 мая 2021: режим повышенной готовности на Кубани сохранится как минимум до 11 июня

Фото: admkrai.krasnodar.ru
«Комсомольская Правда» – Кубань» ежедневно следит за ситуацией с распространением страшной инфекции в регионе. Только за прошедшие сутки в региона было сдано 94 положительных теста на COVID-19. Это один из самых высоких показателей на неделе.
По информации «КП» – Кубань», самый высокий прирост заболевших был зафиксирован в Краснодаре, Сочи и Анапе. Здесь выявили 15, 11 и девять инфицированных соответственно.
Отметим, что на первый план в борьбе со страшной инфекцией вышла массовая вакцинация граждан. Она началась на Кубани в конце минувшего года. За шесть месяцев прививку от COVID-19 сделали свыше 515 тысяч жителей Краснодарского края.
Тем не менее в Краснодаре сохраняется режим повышенной готовности. Он будет действовать на Кубани как минимум до 11 июня.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе.
Это позволит избежать вспышек и очагов распространения инфекции на Кубани. Отметим, что они не фиксировались в регионе уже несколько месяцев.
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