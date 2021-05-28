Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 28 мая 2021: режим повышенной готовности на Кубани сохранится как минимум до 11 июня

Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Комсомольская Правда» – Кубань» ежедневно следит за ситуацией с распространением страшной инфекции в регионе. Только за прошедшие сутки в региона было сдано 94 положительных теста на COVID-19. Это один из самых высоких показателей на неделе.

По информации «КП» – Кубань», самый высокий прирост заболевших был зафиксирован в Краснодаре, Сочи и Анапе. Здесь выявили 15, 11 и девять инфицированных соответственно.

Отметим, что на первый план в борьбе со страшной инфекцией вышла массовая вакцинация граждан. Она началась на Кубани в конце минувшего года. За шесть месяцев прививку от COVID-19 сделали свыше 515 тысяч жителей Краснодарского края.

Тем не менее в Краснодаре сохраняется режим повышенной готовности. Он будет действовать на Кубани как минимум до 11 июня.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности в регионе.

Это позволит избежать вспышек и очагов распространения инфекции на Кубани. Отметим, что они не фиксировались в регионе уже несколько месяцев.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 28 мая 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировали 15 заболевших.

Коронавирус в Анапе 28 мая 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 9 человек.

Коронавирус в Сочи 28 мая 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 11 жителей.

Коронавирус в Геленджике 28 мая 2021

В Геленджике за последние сутки выявлен 1 заболевший.

Коронавирус в Туапсе 28 мая 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлено 2 инфицированных.

Коронавирус в Ейске 28 мая 2021

В Ейском районе коронавирусная инфекция подтвердилась у 3 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вениамин Кондратьев подписал новое постановление о продлении режима повышенной готовности

Опубликовано постановление главы региона о продлении режима повышенной готовности на Кубани (подробнее).