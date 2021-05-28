Сергей Галицкий не тренирует ФК «Краснодар»: режиссер фильма о дебюте «быков» в Лиге чемпионов рассказал всю правду о клубе

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

ФК «Краснодар» презентовал фильм об участии в Лиге чемпионов. Еще в начале мая клуб представил трейлер картины. Ее продолжительность составила почти два часа.

Съемки фильма длились около трех месяцев. Ровно это время шел групповой этап турнира. В прошлом сезоне «быки» впервые в истории дебютировали в еврокубке.

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

- Любой владелец клуба мечтает о том, чтобы его команда играла в главном футбольном европейском турнире (Лиге чемпионов – прим.). Стоимость всех трех наших соперников в разы больше, чем стоимость нашего клуба, – рассказывал Сергей Галицкий, бизнесмен и владелец ФК «Краснодар».

В свободный доступ фильм вышел 25 мая. Его можно посмотреть сразу на несколько онлайн-платформах. Правда, для этого нужно оформить подписку. Она обойдется минимум в 199 рублей. Это будет месячный доступ к онлайн-кинотеатру.

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

Отметим, что сюжетная линия фильма строится на турнирном пути «Краснодара» в еврокубке. Режиссеры показывают эксклюзивные кадры из раздевалок, раскрывают эмоции тренеров и игроков.

Есть даже кадры, как бывший главный тренер клуба, Мурад Мусаев, швыряет бутылки с водой прямо по всей раздевалке, а Игорь Смольник хочет подраться с вратарем команды Матвеем Сафоновым.

Отметим, что в сезоне-2020/21 «Краснодар» «быки» оказались в одном квартете с испанской «Севильей», французским «Ренном» и английским «Челси». По итогам группового этапа команда Сергея Галицкого стала третьей. Она обошла французский «Ренн» и квалифицировалась в плей-офф Лиги Европы.

Картина получила название «"От игры к игре". Ее озвучил известный актер и режиссер Данила Козловский.

- Когда думали над фильмом, в голову сразу пришёл Данила Козловский. Я видел фильм «Тренер» и знал, что актёр находится в хороших отношениях с клубом. Поэтому его фамилия всплыла у всех сразу, – говорит режиссер фильма Юрий Шаров в интервью телеканалу «Краснодар».

Съемкой и монтажом фильма занималась компания, которая базируется в Лондоне. Участие в создании картины принимали свыше 10 человек, включая сторонних режиссеров.

- Самое сложное – это организация. Многие думают, что мы специально снимали это кино, то есть останавливали футболистов, по нескольку раз проигрывали какие-то моменты. На самом деле нет. Мы были с командой, и наша задача была – не отвлекать команду от того, чем она занимается. Операторы разделялись – одни снимают раздевалку, другие – поле, – добавляет режиссер.

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

Из-за пандемии коронавируса компании даже пришлось расширить команду. Одни операторы не имели права снимать и раздевалку, и поле. Поэтому режиссеру приходилось заранее продумывать все кадры.

- Мне было важно снять раздевалку, как игроки волнуются. Поэтому с игроками всегда было минимум два оператора. Еще я стоял за воротами, снимал болельщиков. Чтобы у нас была живая реакция, – объясняет Юрий Шаров.

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

Сразу после выхода картины болельщики обвинили режиссеров в неполноте фильма. Они требовали показать уход Мурада Мусаева из клуба (специалист покинул клуб прошлой весной после поражения от «Ахмата» (0:5) в чемпионате России).

- У нас изначально была договорённость, что мы снимаем только о Лиге Чемпионов. Вообще, интересная история с Мурадом Мусаевым у меня была. Когда я приехал, я видел, как Мурад себя ведёт, как он предан команде, и потом после игр я начал читать на спортивных сайтах комментарии о том, что Мусаев ничего не решает. Когда я читал это и видел, что на самом деле происходит в команде, мне хотелось показать, что на самом деле это не так. Что не Сергей Галицкий тренирует «Краснодар», как об этом писали многие, а именно Мурад Мусаев. Было желание показать закулисье. Я практически не видел Сергея Николаевича, – резюмирует режиссер.

Фото: скриншот видео vk.com/fckrasnodar

Посмотреть фильм можно сразу на нескольких онлайн-платформах.