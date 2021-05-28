Самые дорогие автомобили Краснодарского края 2021: стоят как подъезд жилого дома

Фото: avito.ru

Самые дорогие автомобили Краснодарского края 2021 находятся в краевой столице. Это как минимум удивительно. Ежедневно мы видим парады дорогих авто в Сочи. Чего стоит один заезд десяти новых Lamborghini. Только зарегистрированы эти машины в других регионах.

Самые дорогие автомобили Краснодарского края 2021 с пробегом находится в краевом центре. Минимальная стоимость премиальных машин начинается от 21 млн. рублей.

За эти деньги можно приобрести подъезд небольшого жилого дома на окраине Краснодара. Само собой, речь идет о комплексах с 4-6 квартирами, но все же.

Самые дорогие автомобили Краснодарского края 2021 с пробегом чаще всего продают частные лица, а не салоны.

Фото: avito.ru

Открывает рейтинг Mercedes-Benz V-класс 2021 года выпуска с пробегом 10 км за 21 600 000 рублей. Это небольшой микроавтобус с двумя креслами в салоне. Они имеют функцию памяти.

Салон обшит кожей. Он оснащен огромной плазмой, выдвижным столом и двумя дополнительными креслами, если пассажиров больше, чем двое.

Объем двигателя – 2,1, лошадиных сил – 190. Максимальная скорость, которую способен развивать автомобиль, – 205 км/ч.

Фото: avito.ru

На второй позиции в списке – Lamborghini Urus 2019 года с пробегом 4920 км. Семейный автомобиль с гоночными параметрами готов уйти с молотка за 25 600 000 рублей.

Итальянская машина получила просторный кожаный салон и гоночные кресла. В автомобиле установлена огромная мультимедийная панель и предусмотрен большой набор функций для пассажиров.

Объем двигателя – 4,0, лошадиных сил – 650. Максимальная скорость, которую способен развивать автомобиль – 305 км/ч.

Фото: avito.ru

На третьей позиции в рейтинге расположился еще один Lamborghini Urus 2019 года выпуска. Только пробег этой машины составил 8400 км, а стоимость – 26 300 000.

Продавец уверяет, что это эксклюзивная версия премиум-авто. Она была разработана специально для приложения «Formacar».

Владелец заменил 80% навесного оборудования и перекрасил авто в фирменный цвет Lamborghini Centro Style GT.

Фото: avito.ru

На четвертой позиции в рейтинге - Bentley Mulsanne 2020 года с пробегом 1350 км. Это комфортный семейный автомобиль с гоночными параметрами за 32 000 000 рублей.

Британская машина получила комфортный салон с кожаной обивкой, небольшую мультимедийную панель и панорамный люк.

Сейчас машина стоит в Европе. Ее пригонят в Краснодар по первому требованию покупателя.

Объем двигателя – 6,8, лошадиных сил – 637. Максимальная скорость, которую способен развивать автомобиль, – 305 км/ч.

Фото: avito.ru

Замыкает рейтинг Rolls-Royce Ghost 2019 года с пробегом 620 км. Комфортный представительский автомобиль обойдется в 33 000 000 рублей.

За эти деньги покупатель получит кожаный салон, несколько мониторов, кресла с функцией памяти и много других функций.

Сейчас машина находится в Европе. Она приедет в краевой центр после первого звонка покупателя.

Объем двигателя – 6,6, лошадиных сил – 570. Максимальная скорость, которую способен развивать автомобиль, – 250 км/ч.