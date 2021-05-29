Дочь Галицкого потеряла две позиции в рейтинге самых богатых наследников России 2021 года

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Дочь Сергея Галицкого Полина потеряла две позиции в рейтинге самых богатых наследников России 2021 года. Список опубликовал журнал Forbes. Она заняла 15 строчку в списке. Всего в рейтинг вошли 20 семей с 50 детьми. Самым богатым наследником стал Юсуф Алекперов — сын акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

Напомним, что дочь Сергея Галицкого в марте 2020 года вошла в число богатейших наследников России. Тогда состояние ее отца оценивается в 3,5 млрд долларов. Дочь краснодарского миллиардера Сергея Галицкого Полина вошла в список богатейших наследниц России. По версии журнала Forbes она занимала 13-ю строчку рейтинга. Состояние ее отца год назад оценили в 3,5 млрд долларов (30 место в списке Forbes).

Полина Галицкая окончила краснодарскую гимназию 54 и экономический факультет Кубанского государственного университета. В 2015 году она вышла замуж.

В прошлом году ряд СМИ сообщил о закрытии фитнес-проекта дочери миллиардера «Сайклклаб» в Краснодаре.

Сергей Галицкий в интервью каналу «Русские норм!» рассказывал, что не хочет, чтобы Полина занималась бизнесом

- Я видел бизнес. Я не хочу такую жизнь своей дочери, - сказал Галицкий.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Галицкий обеднел: бизнесмен потерял 11 позиций в списке 200 богатейших людей России. Но списки журналов не мешают предпринимателю иметь состояние в 3,5 млрд долларов.

Однако не смотря на потеряю «Магнита» и достаточно слабую игру своего футбольного клуба в этом сезоне, бизнесмен все равно остался в плюсе. За год он заработал 100 миллионов долларов, и общее состояние предпринимателя достигло 3,5 миллиардов долларов (256,2 млрд рублей). Для сравнения – весь бюджет столицы Кубани составляет 33,8 млрд рублей.