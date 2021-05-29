Подробности пожара на рынке в Сочи 2021: огонь охватил 870 квадратных метров

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю рассказали подробности пожара на рынке в Сочи 2021. Значительные торговые площади на улице Пластунской загорелись в ночь на 29 мая. Огонь охватил в 870 квадратных метров. Информация о жертвах пожара уточняется.

- В 23:51 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю поступило сообщение о пожаре на улице Пластунская, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Незамедлительно к месту вызова были направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых пожарных подразделений установлено, что произошло загорание торговых павильонов.

В 00:17 был объявлен повышенный ранг пожара. На место возгорания подано 6 пожарных стволов «Дельта». Организованна работа звеньев газодымозащитной службы. На месте работает служба пожаротушения, организован штаб.

Фото: пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В 00:42 пожар удалось локализовать. К тушению привлечены от РСЧС 46 человек личного состава, 16 единиц техники, от МЧС 34 человека личного состава, 11 единиц техники.

Этот рынок на улице Пластунской местные жители до сих пор называют «оптовкой на вертодроме». Действительно раньше на этом месте находилась вертолетная площадка. Сейчас рынок известен своими демократичными ценами на оптовые партии овощей и фруктов. По словам очевидцев, огонь сначала охватил небольшие ларьки и далее перекинулся на более крупные торговые объекты.

Сильный запах гари разбудил в эту ночь жителей микрорайона КСМ, Макаренко и Завокзального, которые граничат с улицей Пластунской.

Пожар был полностью ликвидирован в 01:21. Причина возгорания устанавливается

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» рассказывала подробности страшного пожара на рынке в Сочи в микрорайоне Голубые Дали.