На борту был запах гари: В Москве экстренно сел самолет, летевший из Сочи

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиаинцидент случился днем в понедельник, 31 мая. Как стало известно, из аэропорта Сочи в Москву вылетел самолет с пассажирами. Когда лайнер стал приближаться к столице, командир начал снижение. В этот момент в салоне появился запах горелой проводки, об этом поспешили доложить бортпроводники, после чего принято решение об экстренной посадки самолета.

Командир сообщил о случившемся наземным службам, которые дали добро на посадку, - уточнил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в авиационных кругах.

По некоторым данным, перед тем, как взмыть в воздух Airbus A-321 проверили техники. Кроме того, полет проходил в штатном режиме и ни у кого беспокойства не вызвал.

Приземлился самолет в аэропорту Шереметьево благополучно, - сообщили в воздушной гавани.

Никаких повреждений на борту нет, никто из пассажиров не пострадал. Однако сейчас специалисты будут выяснять, в чем причина неполадок. Не исключено, что неприятный запах мог возникнуть из-за неисправного вентилятора. Но, чтобы перестраховаться, командир воздушного судна, решил посадить лайнер. По некоторым данным, сейчас самолет временно отстранен от полетов.

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