Прогноз погоды в Геленджике на июнь 2021: аномальная жара накроет курорт Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прогноз погоды в Геленджике на июнь 2021 менялся уже несколько раз. По последним данным, первый месяц лета будет одним из самых холодных на курорте за несколько лет.

Это общая тенденция для городов на побережье Черного моря. Такая же ситуация в этом году наблюдается в Сочи и Анапе.

Прогноз погоды в Геленджике на июнь 2021 обещает холодное начало месяца.

- Максимальная температура воздуха с 1-го по 7-е число не превысит 19 градусов, – говорят синоптики.

Также город окажется под властью циклона. На Геленджик обрушатся ливни и грозы. Поэтому гостям курорта стоит запастись теплыми вещами, дождевиками и зонтами. Обойтись без них в начале месяца будет просто невозможно.

- Ожидается, что дожди прекратятся только девятого июня, – утверждают метеорологи. – Тогда же воздух прогреется до максимальных показателей в первой половине месяца – 24 градусов.

Только зонтики и дождевики местным жителям и гостям курорта лучше не откладывать. Уже 19-го числа на курорт вернется «дождливый» циклон.

Он задержится в Геленджике минимум на четыре дня. Вместе с дождями и грозами на Кубани похолодает. Температура воздуха на побережье Черного моря упадет в среднем на четыре – пять градусов.

- Распогодится на курорте уже в конце месяца, – добавляют специалисты. – Самым теплым днем в июне будет 26 июня. Тогда воздух прогреется до плюс 34 градусов.

Такая погода продержится на курорте как минимум до конца месяца. Также специалисты не исключают, что 30 июня воздух прогреется до плюс 36-38 градусов. Это будет максимальным показателем на побережье Черного моря.

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