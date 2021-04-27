Погода в Геленджике на 9 мая: мощные ливни зарядят на курорте с самого утра

Погода в Геленджике на 9 мая: мощные ливни зарядят в на курорте с самого утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за закрытия границ с Турцией россияне массово рванули на Кубань. Переносить отпуска люди не захотели: ограничились сменой направления.

Только в Геленджике на майские каникулы ожидают более 60 тысяч туристов. Это самый высокий показатель за несколько лет. Неудивительно, что один из самых частых поисковых запросов у россиян – погода в Геленджике на 9 мая.

Из-за поздней весны море на курорте еще не прогрелось, да и о стабильной высокой температуре приходится только мечтать. «КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода в Геленджике на 9 мая.

- Максимальная температура воздуха составит 16 градусов, – говорят «КП» – Кубань» синоптики.

Погода в Геленджике на 9 мая едва ли порадует туристов. По прогнозам метеорологов, на курорт надвигается мощный циклон. Поэтому в городе ожидаются ливни и усиление ветра до 7 м/с.