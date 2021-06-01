На Кубани назвали лидеров предварительного голосования «Единой России»

Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти 774 тысячи жителей Кубани высказали свою волю — кого хотели бы видеть кандидатами от партии на сентябрьских выборах разного уровня, в том числе в Думу.

- Это около 18 % от общего числа избирателей Краснодарского края. Из них: онлайн проголосовали более 289 тысяч выборщиков, − сказал председатель регионального оргкомитета Николай Гриценко. - Если сравнивать с аналогичными выборами в 2016 году, там явка составила 12,8 %от числа избирателей.

Стоит сказать, что на Кубани предварительное голосование проходило по смешанной форме. С 24 по 30 мая люди могли голосовать онлайн, а уже в воскресенье, 30 мая, было очное голосование на 585 счетных участках.

В предварительном отборе участвовали 270 кандидатов. Для сравнения в 2016 году желающих было в разы меньше - 79. Конкурс, как отмечает Николай Гриценко, был высоким, а в некоторых округах достигал 30 человек на мандат.

При этом среди кандидатов каждый третий — младше 35 лет. Кроме того, каждый пятый зарегистрировавшийся — волонтер, который активно помогал во время борьбы с коронавирусом.

- Партийная процедура прошла при высокой конкуренции, чисто и прозрачно, при беспрецедентно малом количестве жалоб от участников процедуры, - говорит Николай Гриценко. - Мы предварительное голосование проводим уже не первый раз. В связи с пандемией мы много стали работать онлайн. И как мы убедились, это очень удобно для избирателей. Эта процедура очень прозрачна, чиста и люди ей доверяют. Так что электронный формат голосования доказал свою эффективность, надежность и безопасность.

Ну а теперь списки кандидатов, которые будут представлять партию на выборах в Госдуму, утвердят на съезде. Он пройдет 19 июня в Москве.

КОНКРЕТНО

В кубанской столице уже подсчитали голоса по одномандатным округам. Их представят: Округ 46 – Евгений Первышов

Округ 47 – Дмитрий Ламейкин

Округ 48 – Иван Демченко

Округ 49 – Сергей Алтухов

Округ 50 – Константин Затулин

Округ 51 – Алексей Езубов

Округ 52 – Андрей Дорошенко

Округ 53 – Дмитрий Лоцманов

Среди кандидатов по федеральному округу главврач краевой больницы №1 Владимир Порханов, действующие депутаты Госдумы Наталья Костенко, Дмитрий Пирог Юрьевич, Светлана Бессараб, Сергей Кривоносов, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, вице- губернатор Краснодарского края Анатолий Вороновский Секретарь комитета Законодательного Собрания Краснодарского края по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Эдуард Кузнецов.

Кроме того, в списке и директор «Комсомольской правды» - Кубань» Дмитрий Михеев.

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