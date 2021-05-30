Праймериз в Краснодаре 2021: чем отличался, как голосовали и кто участвовал Фото: Евгения ГУСЕВА

Регистрация на праймериз в Краснодаре 2021 была закрыта на прошлой неделе. Участие в предварительном голосовании на Кубани приняли 270 человек. Они будут бороться за место в Госдуме. Это учителя, врачи, лидеры общественных организаций и не только.

Каждый пятый участник праймериз в Краснодаре 2021 занимается волонтерской деятельностью. Все они борются за право быть выдвинутыми на выборы. Многие впервые участвуют в предварительном голосовании.

Илья Елохин – самый молодой участник праймериз. Ему всего 21 год. Он – студент Южно-Уральского государственного университета и член молодежного Парламента Краснодара.

- Волнение есть у каждого кандидата. Но углубляться в него нельзя – может пошатнуть. Праймериз – отличный шанс проявить себя, узнать свои возможности, оценить силы, – говорит «КП» – Кубань» Елохин. – Здесь молодые кандидаты соревнуются со старшим поколением. Так они доказывают, что им не все равно, что будет происходить в стране, что они хотят привнести и улучшить.

Стать кандидатом молодой человек решил не случайно. Так он хотел «потягаться со взрослым поколением» и увидеть избирательный процесс изнутри.

Кстати, стать участником праймериз было просто. Достаточно было зайти на сайт «Единой России», заполнить анкету участника и начать кампанию. Такая прозрачная процедура – одна из главных отличий этого праймериз, которое позволяет определить самых сильных кандидатов.

- Они получают доверие всех избирателей, а не только членов нашей партии. По итогам дискуссии большинство коллег регионах эту позицию поддержали. Мы даем возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата, — сказал Андрей Турчак, секретарь Генсовета партии «Единая Россия».

Электронное голосование стартовало 24 июня. Они длилось шесть дней – по 30-е число включительно. Избиратели оставляли свои голоса через портал Госуслуг.

- Это и есть главное отличие праймериз. Мы много говорим о цифровизации. Это она и есть. Еще никогда праймериз не проводился через портал Госуслуг. Было непонятно, как его воспримет старшее поколение, как все пройдет, получится ли, – говорит «Комсомольской правде» - Кубань» депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Петропавловский. – Я сам регистрировался. Это было непросто. Но надо понимать, что это ближайшее будущее, и оно наступит уже осенью. Тогда в стране появится социальное казначейство, и все государственные выплаты будут идти через него, через портал Госуслуг. Праймериз показал, насколько мы способны разобраться в системе. Это его ключевое отличие – цифровизация.

По словам эксперта, этот опыт предварительного голосования поможет во время Всероссийской переписи населения 2021. Она впервые пройдет в онлайн и оффлайн форматах.

Так же было в случае с праймериз. 30 мая стало днем очного голосования. Например, участие в нем принял мэр Краснодара Евгений Первышов. В этом году он также собирается в Государственную Думу.

- Идет последний день праймериз, к вечеру будут подводиться итоги предварительного голосования, позволяющего избирателям определиться с кандидатом, который будет представлять партию «Единая Россия» на предстоящих выборах в Государственную Думу. Для меня это не первые выборы, неоднократно принимал участие в голосовании как раз на этом участке - и как избиратель, и как кандидат по первому избирательному округу. В сентябре прошлого года возглавил муниципальный список кандидатов от «Единой России». Выборы у нас конкурентные, но я уверен, что нам удастся одержать победу, потому что у нас четкая и понятная программа действий, - сказал Евгений Первышов, секретарь краснодарского отделения партии «Единая Россия».

Всего в Краснодаре работает 69 участков для голосования. Они закреплены за всеми городскими округами.

Чтобы узнать номер участника, человеку нужно перейти на сайт pg.er.ru и вписать адрес регистрации или прописки.

- На участках уже отдали свои голоса около 6,5% избирателей Кубани. Мы благодарим всех, кто нашел время и пришел выразить гражданскую позицию», – сказал журналистам председатель оргкомитета, секретарь регионального отделения «Единой России» Николай Гриценко.

Отметим, что он голосование продлится до 20:00 мск.