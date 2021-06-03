90 тысяч на 5 дней: известная тик-токерша рассказала о бюджетном отдыхе в Сочи

В такой бюджет девушка уложилась вместе с питанием и проживанием на курорте

Известная тик-токерша Настя Монахова, или как ее прозвали в соцсетях благодаря отличным кулинарным рецептам – Настя Поварешка, отдохнула в Сочи. Тем временем, как многие жалуются на дороговизну курорта, блогер с 8-миллионной аудиторией рассказала, что здесь можно отдохнуть и бюджетно. Так, за пять дней в Сочи Настя потратила 90 тысяч рублей. При этом она отметила, что можно было еще подзатянуть карманы.

- За пять дней мы успели побывать в Адлере, на Роза Хутор, в Скайпарке и просто прогуляться по берегу моря, - написала Монахова в соцсетях, расписав по пунктам, какое развлечение во сколько ей обошлось.

Например, за Сочи Парк девушка отдала 1900 рулей. За эти деньги доступны все аттракционы. Там же можно сходить в дельфинарий. А олимпийский парк находится в 5 минутах ходьбы.

Следующий пункт в путешествие блогера – Роза Хутор. Настя посоветовала подписчикам добираться туда на электричке, так как такси обойдется очень дорого. На сайте курорта можно купить билеты со скидкой за 1590 рублей. За эту сумму можно прокатиться на всех канатных дорогах и погулять в разных точках Розы.

- Там есть большие качели, родельбан, подвесной мост, - все это оплачивается отдельно. Но на Роза Хутор очень много красивых мест и без этого, - отмечает Монахова.

До Скайпарка можно доехать на трансфере, туда-обратно стоит 400 рублей с человека. Входной билет лучше брать на сайте со скидкой за 1530 рублей.

- В Скайпарке очень красиво - там самые крутые аттракционы, длинный подвесной мост, крутая музыка и атмосфера, - написала девушка.

Тик-токерша по вечерам прогуливалась у моря. Она отметила локацию у морского порта, где очень много яхт и красивая вода.

- Отдых за пять дней обошёлся в 90 тысяч рублей. Считаю, что это бюджетно. Учитывая, что один прыжок мой стоил только 21 тысячу рублей – можно было и сэкономить, - заключила Настя Монахова.

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