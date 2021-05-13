Туристы жалуются на дорогой отдых в Сочи

Фото: Константин БРЕДНИКОВ

По официальным данным, загруженность Сочи на майских праздниках превысила 90%. Город посетили на 55% отдыхающих больше, чем в 2019 год.

Представители сочинского сервиса решили воспользоваться таким ажиотажем и подняли цены на блюда в кафе и ресторанах, одежду, сувениры и развлечения.

Как и ожидалось, цены на жилье тоже взлетели. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что рост цен на посуточную аренду жилья в Сочи бьёт рекорды. Средняя суточная ставка выросла до 6,5 тысячи рублей.

Отдыхающие начали жаловаться на действия предпринимателей курорта, так как не ожидали такого скачка и рассчитывали на цены прошлого года.

- Цены на курорте сейчас бешенные, страшно представить, во сколько обойдется отдых в июле и августе, - рассказал один из туристов.

Стоит отметить, что по поручению главы города Алексея Копайгородского, в праздничные дни на курорте был усилен мониторинг цен. Санатории Сочи до трёх звёзд сдерживали стоимость отдыха с трёхразовым питанием и лечением на уровне 2019 года - от 1600 до 4000 тысяч рублей в сутки на человека. Динамическое ценообразование в отелях и санаториях Сочи более высокого класса спровоцировало скачек цен в сторону увеличения.

Была достигнута договорённость с отельерами расширить перечень бесплатных дополнительных опций: анимационные программы, комплименты в номерах, приветственные коктейли, услуги оздоровления, активности для отдыхающих с детьми.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что Михаил Галустян попросил предпринимателей Сочи не поднимать стоимость отдыха, чтобы не отпугнуть туристов. Комик призвал бизнес курорта «не делать цены в два раза больше».

Однако, не всех гостей курорта шокируют цены на товары и услуги. Не менее популярны и другие дорогие развлечения - яхтинг, полеты на воздушном шаре и прыжки с парашютом. Как ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что авиаэкскурсия за 250 тысяч: в Сочи туристы активно арендуют вертолеты и премиальные автомобили.