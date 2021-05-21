Лимонад за 1220: Киберхоккеист пожаловался на космические цены в Сочи

Скриншот с видео instagram.com/ivanj34

Киберхоккеист одного из клубов Казани (игрок киберспортивного подразделения, которое соревнуется на основе видеоигр) приехал в Сочи на отдых. Спортсмен был удивлен космическими ценами на курорте. А в одном из ресторанов ему вовсе принесли чек, в котором лимонад оценили в 1220 рублей. О таком взвинчивании цен парень решил поделиться с подписчиками в Tik Tok. Ролик за два дня набрал больше миллиона просмотров.

«Официант должен был предупредить», «Макарошки тоже не дешевые», «За столовые приборы забыли посчитать», «Вот это ценники», - пишут пользователи в комментариях под роликом.

- Я заказал лимонад, но в меню был с манго, а у меня на него аллергия. Я попросил официанта, чтобы убрали этот фрукт. Нам принесли только с цитрусами, и в чеке посчитали все ингредиенты отдельно. В итоге он нам обошелся в такую сумму, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» Иван.

В 1220 рублей киберхоккеисту обошелся кувшин лимонада объемом в 750 мл.

- Бадуа (это минеральная вода, в розницу в интернет-магазинах бутылка 750 мл в среднем стоит 250 рублей – авт.) – 650 рублей за 750 мл, мята 2 шт по 10 гр – 120 рублей, Лимон – 2 шт по 50 гр – 120 рублей, лайм в таком же количестве – 220 рублей, апельсин 2шт по 50 гр - 110 рублей, - перечислено в чеке посетителя.

Стоит отметить, что на сайте ресторана стоимость ягодных и цитрусовых лимонадов, если заказывать из того, что есть в наличии, - дешевле – 950 рублей за те же 750 мл.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что туристы жалуются на дорогой отдых в Сочи. Но тем временем здесь выстраиваются огромные очереди за мидиями. Специалисты говорят, что морских деликатесов может не хватить на всех. Рыбные рестораны и кафе курорта переживают настоящий бум.

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