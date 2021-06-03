Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Ажиотаж на юге страны уже начался. Туристы едут на отдых в Краснодарский край. Особенно полно людей в Сочи, где забиты пляжи и набережные. «КП» - Кубань» выяснила, почему на курортах Краснодарского края много туристов, а вспышек коронавируса нет.

Первый поток отпускников ринулся на Черноморское побережье еще на майских праздниках. А с июня курорты края накрывает вторая волна туристов. Но пока никаких скачков на графике заболеваемости нет. Ежедневно в Сочи и Анапе регистрируют не больше 8 новых случаев заболевания, в Геленджике — и того меньше. Почему же, когда пляжи трещат по швам, курорты не температурят?

- Ультрафиолет прекрасно обеззараживает. И, к счастью, этим летом недостатка солнца нет на побережье, - пояснила «Комсомольской правде» - Кубань» замглавы краснодарского Роспотребнадзора Татьяна Гречаная. - Кроме того, он проникает в верхние слои морской воды, и она тоже безопасна для купающихся.

Кроме того, санитарный врач посоветовала туристам держаться на расстоянии от чихающего или кашляющего человека.

- Дистанцируйтесь от него. А лучше вовсе уйдите с пляжа. Дайте возможность солнцу продезинфицировать пляж после него, - продолжает эпидемиолог.

Стоит сказать, что вирусологи уверяют - на открытом пространстве заражение ниже, чем в закрытом помещении.

- К тому же, если рядом с вами сидел человек, который не чихал и не кашлял, то можно не переживать. Опасность представляют выделения заболевшего, если он активно болен, - говорит «КП» - Кубань» директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, инфекционистом Георгий Викулов. - Я не рекомендую купаться в пресноводных водоемах, особенно там, где стоячая вода. Не рекомендуется пить воду из открытых источников, в том числе небутилированную.

А купаться в море и загорать на пляже можно без вреда для здоровья.