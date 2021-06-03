Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Переехать с севера в теплые края мечтают многие жители Сибири. Правда, судя по нынешней погоде, кубанцы скорее сменят прописку. Небывалые температурные отметки регистрируются в городах, которые друг от друга отделяют несколько тысяч километров. Так, в Иркутске сейчас лето во всем его проявлении — солнечно и +28 градусов. А в это время в Краснодаре периодически моросит дождь, дует прохладный ветер, а отметки выше 19 градусов не поднимаются. Причем прогнозы неутешительные — дальше воздух будет прогреваться еще меньше, а ливни заставят носить зонты еще неделю. «КП» - Кубань» узнала у синоптиков, почему на Кубани холоднее, чем в Сибири.

Погода в Иркутске и Краснодаре.

- Никаких аномалий нет — разница температур вполне объяснима. Сейчас в Иркутске антициклональная погода. Южный вынос ветров идет с глубины евразийского континента, с пустынных регионов Гоби, именно поэтому в городе летняя погода и такие высокие отметки, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в центре погоды «Фобос».

А тем временем в Краснодарском крае абсолютно иная картина.

- На юге сейчас кружится волчком циклоническая депрессия, которая поливает регион ливнями, причем достаточно сильными. А осадки, естественно, не дают воздуху прогреваться. Так что лето на Кубани необычайно холодное, - добавляют «КП» - Кубань» в центре погоды «Фобос».

Ранее сообщалось, что июнь в Краснодарском крае ожидается прохладным. «КП» узнала прогноз погоды и выяснила, когда на Кубани вернется настоящая жара.

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