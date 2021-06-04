В Краснодаре выбрали 23 зеленых зоны для благоустройства в 2022 году

Какие зеленые зоны благоустроят в 2022 году. Фото: krd.ru

Зеленые зоны для благоустройства в 2022 году краснодарцы выбирали в течение месяца. За бульвары и скверы, которые нужно реконструировать в первую очередь, жители голосовали с 26 апреля по 30 мая. 4 июня стало известно об итогах – определено 23 территории, их приоритетно приведут в порядок.

- Больше всего голосов набрал бульвар «Николаевский», на втором и третьем месте – набережная Нижнего Покровского озера и бульвар «Сормовский». Всего в голосовании приняли участие свыше 122,5 тысяч жителей города, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Какие зеленые зоны благоустроят в 2022 году:

- бульвар «Николаевский» в микрорайоне Гиростроителей. Он протянется вдоль улицы Автолюбителей от Трудовой Славы до СНТ «Излучина Кубани»;

- набережная Нижнего Покровского озера. Ее планируют создать в границах улиц Карасунской, Дмитриевской Дамбы и Карасунской Набережной;

- бульвар «Сормовский». Он протянется вдоль улицы Уральской от дома № 182 до дома № 208;

- бульвар «Кругликовский». Зону благоустроят на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и 40-летия Победы;

- бульвар «Калининский» приведут в порядок вдоль улицы Российской от улицы Ягодина до Петра Метальникова;

- парк «Береговой» протянут вдоль улицы Береговой;

- сквер «Казачьей славы» создадут в границах улиц имени Горького, Кирова, Гоголя и Евдокии Бершанской;

- парк в Молодежном микрорайоне обновят в районе улицы 9-й Тихой;

- сквер в станице Елизаветинской благоустроят в районе улиц Советской и Ленина;

- сквер имени Л. Гатова отремонтируют в Краснодаре на пересечении улиц Селезнёва и Стасова;

- бульвар имени Кирилла Россинского приведут в порядок в поселке Краснодарском;

- сквер «Дубинский» благоустроят в границах улиц имени Ковтюха, Шевченко и переулка Константиновского;

- сквер «Академический» обновят по улице им. Академика Лукьяненко;

- сквер «Памяти Героев-танкистов» ждет реконструкция в границах улиц им. Макаренко, Прохладной, Звездной в поселке Колосистый;

- сквер имени Рахманинова обновится на пересечении улиц Дзержинского и Морской;

- сквер «Петровский» благоустроят в границах улиц Адыгейская Набережная, Майкопская, Воронежская и переулка Петровского;

- сквер имени Дзержинского. Он находится на пересечении улиц Дзержинского и Шоссе Нефтяников;

- сквер имени Покрышкина ждет обновления по улице Дзержинского в границах домов № 213, 211, 215, 217, 219;

- сквер «Старокорсунский» реконструируют в станице Старокорсунской;

- сквер «Светлый» благоустроят на пересечении улиц Красной и Гаврилова;

- сквер «Лазурный» обновят в поселке Лазурный;

- сквер «Троицкий» приведут в порядок вдоль улицы Средней в районе дома № 26;

- сквер «Кореновский» благоустроят по улице Дзержинского, 201.

Стоит отметить, что окончательный список зеленых зон для благоустройства в следующем году сформируют после уточнения объема средств. На эти цели Краснодар получает финансирование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Комсомольском микрорайоне Краснодара отремонтируют ведущий в промзону ж/д переезд. Его приведут в порядок до конца июня.

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