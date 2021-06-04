Как зарождается смерч: в небе над Анапой очевидцы сняли видео, вызывающее оторопь

Смерч. Фото: "Анапское Черноморье"

В Краснодарском крае бушует непогода. Кажется, природа что-то напутала и летом выдала сразу все свои козыри. Более того, в Анапе, к примеру, увидеть смерч можно крайне редко. Обычно могучие вихри гуляют над берегами Туапсе и Сочи. А тут одно из самых необычных явлений - зарождение смерча увидели у берегов всегда спокойного курорта.

- Смотрите, смотрите, что происходит! - зафиксировали на камеру мобильного телефона очевидцы, как кроха-смерч только спускается из туч к морю.

Кстати, этой ночью, 4 июня, шторм в Анапе был такой силы, что разнес только что открытые к сезону аккуратные песочные пляжи.

И успокаиваться стихия пока не собирается. Есть опасность выхода горных рек из своих берегов из-за проливных дождей.

Что происходит с погодой в курортном регионе, синоптики объясняют особым циклоном. Даже в Сочи он принес снег в июне.

- Толщина покрова достигла четырех сантиметров. Необычное и редкое для июня явление метеорологи объяснили высоким малоподвижным циклоном, который пришел на Кубань с центра Крымского полуострова, - пояснили они.

Наладится погода только к следующей неделе. Но жарким этот первый месяц лета на Кубани точно не будет.