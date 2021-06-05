Все путевки раскуплены до осени: что будет с известным сочинским санаторием, директора которого посадили в СИЗО

Санаторий «Знание» Фото: Юлия БАРАНОВА

Директора сочинского санатория «Знание» Дмитрия Богданова задержали прямо у самолёта, в котором он прилетел из Ялты. Руководителя здравницы подозревают в злоупотреблении полномочиями.

- Богданов уклонился от передачи имущества, то есть собственно санатория «Знание» в 2016 году. Ущерб государству тем самым составил 1 млрд рублей, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных структурах.

Санаторий «Знание» Фото: Юлия БАРАНОВА

Известно, что учредителем санатория «Знание» числится общество с одноименным названием. Его доля в уставном капитале составляет больше 50 млн рублей. Однако само общество «Знание» находится в стадии ликвидации. А председателем комиссии по ликвидации числился как раз Дмитрий Богданов. И именно он, как подозревают, причастен к затягиванию этого процесса и в неправомерном использовании средств от использования имущества общества.

- Органами предварительного следствия Богданов подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.201 УК РФ. 28 мая 2021 года следователем возбуждено уголовное дело, - говорят в пресс-службе УВД по городу Сочи. - 28 мая 2021 года следователем он объявлен федеральный розыск. 30 мая Богданов был задержан. В судебном заседании следователь и прокурор поддержали ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, указали, что находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и суда.

Санаторный дендропарк Фото: Юлия БАРАНОВА

Однако многие его коллеги встали на защиту. Российский союз туриндустрии опубликовал петицию, в которой просит прокуратуру и суд оставить Богданова под домашним арестом, а не в СИЗО. 50-летний Дмитрий Богданов считается одним из самых авторитетных представителей туриндустрии в России. Десять лет он возглавлял санаторий «Знание» в Сочи, был председателем комиссии в Общественном совете федерального агентства Ростуризм, вице-президентом Ассоциации отельеров АМОС (Ассоциация малых отелей Сочи)

- В удовлетворении ходатайства защиты и подозреваемого об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста Богданову было отказано, - пояснили в полиции Сочи. - В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 28 суток, то есть – до 28 июля включительно.

Санаторий «Знание» Фото: Юлия БАРАНОВА

По словам адвоката Богданова Дмитрия Чечерина, ни одного доказательства, на основании которого Богданов считается подозреваемым, ему предъявлено не было. Лишь в протоколе о задержании на 48 часов следователь отметил, что потерпевший прямо указал на Богданова.

Адвокат обратил внимание, что решение об избрании меры пресечения принималось на основании рапорта о том, что Богданов может скрыться и заявления со стороны правоохранительных органов.

Проходная санатория Фото: Юлия БАРАНОВА

Защита уже обжаловала решение суда: 2 июня была подана апелляционная жалоба в Краснодарский краевой суд. Кроме того, готовится жалоба в порядке 125 УПК РФ на постановление о возбуждении уголовного дела.

- Надеемся, как минимум, на домашний арест и в дальнейшем – на прекращение уголовного дела. Мы приложим все усилия, чтобы доказать невиновность Богданова, - подчеркнул Дмитрий Чечерин.

И пока директор санатория сидит в СИЗО, в Сочи в разгаре курортный сезон. Заполнена и здравница, которая осталась без руководителя.

Мы идем по ухоженной территории санатория. Большую ее часть занимает роскошный дендропарк, площадью 8,5 га, где собраны более 1200 видов экзотических растений. Корпуса расположены буквально в 50 метрах от моря. Пляжная полоса с мелкой галькой достаточно протяженная по сочинским меркам – 200 метров. В нескольких метрах - открытый бассейн с летним баром. Он был построен на месте концертного зала. Официально санаторий имеет три звезды. Но здесь есть все: от конференц-зала и спортплощадок до анимации с дискотеками и пенными вечеринками. Всего в здравнице 392 номера пяти категорий.

Главный корпус Фото: Юлия БАРАНОВА

Эта база приема была построена в Адлере на первой береговой линии в 1974 году по инициативе Общероссийского общества «Знание». Вначале она была пансионатом, а в 2002 году, после строительства медицинского корпуса, получила статус санаторно-курортного комплекса. В 2016 году, после ликвидации общества, все имущество необходимо было передать государству. Это и легло в основу уголовного дела...

Сегодня в штате здравницы более 100 человек только медицинских работников и еще множество обслуживающего персонала. Они неохотно комментируют арест Дмитрия Богданова, отводят глаза и просят не публиковать их фамилии, которые у каждого выведены аккуратно на бейджах.

Территория санатория Фото: Юлия БАРАНОВА

Главный вопрос, который волнует сейчас сотрудников: кого официально назначат преемником Богданова. Одна из самых возможных кандидатур – идейный вдохновитель и исполнительный директор санатория Евгения Дворянинова.

Арест генерального директора никак не отразился на жизни санатория: десятки туристов спешат на обед и процедуры, гуляют по территории, загорают на пляже. Автобусы отвозят гостей на экскурсии и мацестинские ванны. Мы заглянули в отдел бронирования.

- Путевки на все лето проданы, мест до 26 августа нет, - сказали сотрудницы.

Туристы, с которыми удалось поговорить, признались, что знают об аресте руководителя, но их больше волнует качество оказываемых услуг, за которые они заплатили, а не судьба гендиректора и здравницы.

- Санаторий живет своей обычной жизнью, - рассказала одна из сотрудниц. - Все обязательства перед туристами выполняются, гостей принимают со всей страны. У Дмитрия Владимировича так все было настроено, что даже если он выпадает по каким-то причинам, работа не останавливается. Система продолжает бесперебойно действовать.